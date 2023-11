Découverte d’un sixième sens chez les humains : la science ne peut toujours pas l’expliquer

Connue sous le nom de « sens du toucher fantôme », cette sensation est vraiment curieuse.

Ce sixième sens attire l’attention de la science, mais elle ne sait pas encore l’expliquer

La recherche technologique a révélé que les casques de réalité virtuelle nous font découvrir un nouveau sens inattendu. Imaginez que vous regardez Netflix avec vos lunettes de réalité virtuelle et que vous réalisez que vous ressentez le toucher des scènes lorsque vous pensez qu’elles vous touchent. Ou ressentir une sensation de poignard dans un jeu en réalité virtuelle. Selon une étude, il semblerait qu’il y ait des personnes qui ont développé ce sixième sens mais on ne sait pas encore comment.

Ainsi, entre les sensations douloureuses et agréables, apparaît ce que l’on appelle le sens du toucher fantôme, un phénomène qui se répand de plus en plus sur Internet et qui fait l’objet d’études en cours.

Le sixième sens est le sens du toucher fantôme

Une équipe de chercheurs a publié un article dans la revue Nature intitulé « L’illusion du toucher fantôme, un phénomène inattendu d’activation tactile en l’absence de stimulation tactile » dans lequel ils ont essayé d’expliquer ce sens que beaucoup de gens ressentent lorsqu’ils utilisent des casques de réalité virtuelle ou jouent à des jeux vidéo vraiment immersifs. Cette sensation consiste essentiellement à ressentir qu’ils sont touchés alors que ce n’est pas le cas dans la réalité.

Il s’agit d’un stimulus fantôme car ils ont effectivement été touchés dans la fiction du jeu vidéo mais pas dans la vie réelle. C’est pourquoi on parle d’un effet fantôme qui pourrait représenter un sixième sens que possèdent les humains pour ressentir quelque chose qu’ils ne ressentent pas réellement.

Pour l’étude, ils ont utilisé 36 volontaires équipés de casques de réalité virtuelle qui touchaient des objets dans un environnement virtuel et arrivaient à les ressentir. Bien que ce ne soit pas quelque chose qui s’est manifesté chez tous les participants.

De nombreuses personnes l’expérimentent même sans voir réellement, car cette sensation de toucher se reproduisait lorsque des parties du corps étaient touchées lors de l’expérience sans contact visuel avec les objets virtuels. Ce qui a finalement démontré que la perception humaine ne repose pas uniquement sur la vision.

En résumé :

Une étude a révélé un sixième sens connu sous le nom de toucher fantôme ou sens fantôme.

Cela consiste à ressentir le toucher d’une personne sans qu’il n’y ait eu aucun contact réel.

Généralement, on dit que ce que l’on ressent lorsque cela se produit est plaisant, mais cela peut aussi être douloureux.

Il est intéressant de noter que l’étude a utilisé la Réalité Virtuelle pour mener ses recherches. Pour l’instant, c’est la technologie la plus immersive que nous avons de nos jours et il est clair qu’elle peut être un excellent stimulateur pour certains types de recherches qui nous permettent de nous plonger pleinement dans certains environnements.

Quoi qu’il en soit, il est clair que ce sens du toucher fantôme peut être assez inconfortable, mais il est intéressant de noter que l’être humain est capable d’expérimenter et de ressentir des choses très différentes en fonction de sa capacité de concentration et du niveau d’immersion qu’il peut atteindre.

Pour l’instant, la science n’a pas une idée très claire de la raison pour laquelle ce sens se produit, mais elle a pu démontrer son existence en s’appuyant sur une alliance importante avec une technologie de pointe telle que la Réalité Virtuelle.

