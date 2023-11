Comme « Game of Thrones » mais plus émotionnel : cette série est une merveille parfaite pour ce week-end

Il s’agit d’une série qui accorde une grande importance émotionnelle aux personnages.

La recréation de l’Écosse du XVIIIe siècle est vraiment intéressante

Il existe de nombreuses séries similaires à Game of Thrones, mais depuis que la série s’est terminée, il est vrai qu’elle nous a laissés assez orphelins. Cependant, il existe des séries de l’époque et du présent qui gardent cette essence majuscule d’une production d’une taille titanesque et d’un effort considérable pour bien faire les choses. L’une de ces séries est celle que nous allons aborder aujourd’hui, une œuvre fondamentale qui nous semble parfaite pour commencer ce week-end.

Une série de voyages dans le temps

Nous nous mettons dans la peau de Claire Randall, une infirmière qui vit la Seconde Guerre mondiale au Royaume-Unis. Cependant, elle apparaît étonnamment en l’an 1743, un moment très agité de l’histoire de l’Écosse, où elle est en conflit avec l’Angleterre pour réunir les deux couronnes. Ainsi, elle se retrouve partagée entre sa vie dans les années 40 et sa nouvelle vie en Écosse, où elle fera la connaissance d’un jeune guerrier écossais qui est un véritable romantique. À partir de ce moment, un triangle amoureux se forme.

À l’époque, elle a été qualifiée par ses critiques de « Game of Thrones pour les femmes », mais il est vrai que cela relève davantage d’un préjugé assez peu judicieux et de toute façon cela ne serait pas un point négatif en soi.

Il s’agit d’une série très célèbre : Outlander, et ses similitudes avec la série de HBO portent en réalité sur ses personnages soignés et l’importance du poids psychologique dans l’intrigue. Au-delà de cela, ce sont deux histoires très différentes.

Il y a de nombreuses raisons de regarder cette série, mais voici quelques-unes.

C’est une série fantastique car elle inclut des voyages dans le temps.

Cependant, c’est aussi une série historique avec tout ce que cela implique : costumes d’époque, cultures connues, représentations qui recherchent une certaine exactitude de la société de l’époque…

En général, les paysages et la photographie sont époustouflants. On a envie de voyager en Écosse.

Les personnages ne sont pas des émotions figées, ils ressentent et souffrent, et c’est quelque chose qui mérite d’être applaudi.

En réalité, le développement de la protagoniste est très bien réalisé.

Si vous avez aimé la série, elle est également basée sur une saga de romans qui ont également été très applaudis par la critique.

Il faut également souligner certaines représentations historiques des événements qui ont eu lieu en Écosse au XVIIIe siècle.

Outlander a une note quasiment parfaite. La critique a adoré cette série au point de lui attribuer 90% de critiques positives, ce qui est difficile à obtenir. Le public a également applaudi le film avec 86% de critiques positives, ce qui témoigne d’un consensus général sur la qualité de cette série.

Si vous voulez la regarder, vous devez avoir un abonnement actif à Netflix car c’est une exclusivité de cette plateforme. Elle compte actuellement cinq saisons. Si vous êtes abonné à Movistar+, vous pourrez également la regarder sans problème car elle est disponible en vidéo à la demande.

Regarder Outlander sur Netflix

