Tim Cook révèle l’une de ses fonctions préférées d’iOS

Une des fonctions d’iOS qui aide à utiliser l’iPhone plus responsabilité.

Une des fonctions préférées de Tim Cook sur iOS

Tim Cook raconte à nouveau des choses intéressantes lors d’une interview

Bien que Tim Cook soit un PDG assez calme et énigmatique, de temps en temps, il donne des interviews très intéressantes où il dit des choses de grande valeur. Récemment, il a parlé avec la chanteuse Dua Lipa, à qui il a expliqué quelle est sa fonction préférée d’iOS, le futur d’Apple, et il a également eu de belles paroles pour Steve Jobs, le cofondateur emblématique de l’entreprise.

Ses débuts, Steve Jobs et l’intelligence artificielle

Élevé dans une famille modeste, il a commencé à travailler dès l’âge de 13 ans en distribuant des journaux, puis dans un fast-food dans le but de financer ses études universitaires à l’Université d’Auburn. Après avoir terminé ses études, il a eu une carrière réussie chez IBM avant de rejoindre Apple en 1998.

L’un des moments les plus émouvants de l’interview a été lorsque Steve Jobs est apparu. Cook l’a décrit comme une personne originale et l’une des rares personnes qui auraient pu participer à la fondation d’une entreprise comme Apple. De plus, il a ajouté que s’il était toujours en vie aujourd’hui, il serait probablement toujours le PDG d’Apple.

Pendant l’interview, il a également été mentionné que en 2014, Cook a rendu publique son homosexualité, devenant ainsi le seul PDG ouvertement gay sur la liste Fortune 500. Il en a profité pour mentionner qu’il reste encore un long chemin à parcourir, car il existe des plafonds de verre pour les personnes LGBTQ et les femmes dans le monde des affaires.

Par ailleurs, il a également parlé de l’engagement d’Apple pour 2030 et de la manière dont, sept ans plus tôt, ils ont réussi à faire du Apple Watch (dans ce cas, la Series 9) le premier appareil complètement neutre en carbone. Sans aucun doute, une réalisation importante qui pose les bases de ce qu’ils veulent réaliser à l’avenir.

Enfin, il a également parlé de l’intelligence artificielle, mentionnant qu’elle est déjà présente dans les appareils Apple, notamment dans des fonctions telles que le clavier prédictif, et qu’Apple est très intéressée par ce type de technologie, comme il l’a déjà affirmé par le passé. Cook pense qu’elle doit être utilisée avec responsabilité et espère une législation dans les 12 à 18 prochains mois.

Une des fonctions préférées d’iOS de Tim Cook

Dua Lipa a changé de sujet et a demandé à Tim Cook s’il pense que nous utilisons trop souvent notre smartphone. Cook a affirmé que c’était un problème de société, mais surtout chez les jeunes, en soulignant la fonction Temps d’utilisation des appareils Apple. Il a ajouté que c’est l’une de ses fonctions préférées et que lors des tests internes avant sa sortie, cela lui a fait réaliser le temps qu’il passait avec l’iPhone.

Il a également souligné dans cette fonctionnalité la section qui affiche toutes les notifications que nous recevons en une journée, affirmant que c’est très utile pour commencer à désactiver les distractions et les interruptions pendant la journée. « Il y a beaucoup d’applications, de messages et de notifications que nous pouvons vérifier à la fin de la journée et qui n’ont pas besoin d’être vus immédiatement », a-t-il déclaré. Dans l’ensemble, c’était une interview très agréable et intéressante que vous pouvez écouter sous forme de podcast ou via YouTube.

