Non, le studio de Wallace & Gromit ne s’est pas retrouvé sans pâte à modeler

Un communiqué est envoyé aux fans.

Wallece et Gromit heureux

Il y a quelques jours, le lièvre a été levé, en pâte à modeler ou non, et les fans des créations en stop motion (un type d’animation qui consiste à simuler le mouvement d’objets immobiles grâce à une série d’images fixes successives, c’est-à-dire image par image) ont été complètement choqués. « Le studio Wallace & Gromit est à court d’argile« , clamaient les tabloïds. Heureusement, il n’en est rien, bien que l’usine qui fournissait l’argile jusqu’à présent ait fermé ses portes, à cause de la retraite pour être précis.

Ce sont des choses qui arrivent et il est vrai que l’article de The Telegraph était alarmant, mais finalement, l’effroi n’était pas si grand. En mars de cette année, la seule usine qui la fabriquait, en périphérie de Torquay, a fermé ses portes, mais cela ne signifie pas qu’ils n’ont pas de réserve pour plusieurs projets futurs et rien ne les empêche d’acquérir ultérieurement une autre usine aux propriétés similaires (essentiellement capable de résister à la chaleur des projecteurs sans perdre sa malléabilité).

Aardman Animations rassure ses fans

C’est ainsi que la société elle-même a dû sortir pour démentir des informations selon lesquelles son prochain film serait le dernier. Elle l’a fait par le biais d’un communiqué rassurant.

« Nous sommes touchés par les préoccupations récentes concernant l’avenir de nos chères créations en argile, mais nous tenons à rassurer les fans qu’il n’y a vraiment aucune raison de s’inquiéter. Nous avons actuellement des niveaux élevés de stock d’argile pour répondre aux productions actuelles et futures, et tout comme Wallace dans son atelier, nous travaillons secrètement depuis un certain temps avec des plans établis pour garantir une transition en douceur vers de nouveaux stocks afin de continuer à réaliser nos productions emblématiques ».

Beaucoup plus que Wallace et Gromit

Aardman Animations est un prestigieux studio d’animation britannique connu pour son approche distinctive de l’animation en stop motion et sa capacité à créer des histoires attachantes et visuellement charmantes. Fondée en 1972 par Peter Lord et David Sproxton, et plus tard associée au célèbre animateur Nick Park, Aardman a créé certains des personnages les plus aimés du monde de l’animation, tels que Wallace et Gromit, Shaun le mouton et les poules de Chicken Run. Avec un parcours impressionnant et largement récompensé, la société est reconnue pour son innovation technique, sa narration intelligente et son humour charmant, et est considérée comme une icône de l’industrie de l’animation.

