Tous les fonds d’écran de MIUI 1 à MIUI 14 en un seul lien pour télécharger: une évolution visuelle de la couche des téléphones Xiaomi

Cet été, MIUI a fêté ses 13 ans. La célèbre surcouche basée sur Android qui a été présente sur les téléphones Xiaomi depuis leur création, MIUI 15 devrait déjà être disponible sur la plupart de nos Xiaomi, POCO et Redmi. Mais Xiaomi nous a surpris avec une autre chose appelée HyperOS.

Et bien qu’il n’ait pas été officiellement annoncé, nous ne savons pas si MIUI 15 sortira en tant que système d’exploitation complémentaire à HyperOS, ou si MIUI 14 sera simplement la dernière version. Quoi qu’il en soit, si vous êtes nostalgique, voici tous les fonds d’écran officiels de chaque version de MIUI, de MIUI 1.0 à MIUI 14.

La collection de fonds d’écran MIUI

Rien ne parle autant d’un téléphone et de son utilisateur que le fond d’écran qu’il utilise. Les fonds d’écran sont le premier signe de personnalisation sur un appareil électronique. Et pour ceux qui aiment utiliser ceux fournis par le système d’exploitation lui-même ou, dans ce cas, la surcouche de personnalisation, ces fonds d’écran changent à chaque nouvelle version.





Dans le cas de MIUI, lorsque Xiaomi a commencé à développer le système d’exploitation pour ses téléphones, il n’avait pas encore opté pour des designs complexes en ce qui concerne les fonds d’écran de MIUI. Les versions MIUI 1, 2, 3 et 4 sont connues pour avoir des fonds d’écran prédéfinis d’Android, il n’y a donc pas de collection spéciale de fonds d’écran dans ces versions. Les choses ont changé trois ans plus tard.

Fonds d’écran de MIUI 5 – 2013





La première version de la surcouche de Xiaomi qui comprenait déjà ses propres fonds d’écran, MIUI 5 présentait des fonds d’écran inspirés par la nature et ses sensations avec des tons très pastel, ainsi que d’autres plus urbains.

Fonds d’écran de MIUI 6 – 2014





MIUI 6 change l’approche de Xiaomi en ce qui concerne les fonds d’écran. Le minimalisme et les couleurs vives étaient les traits marquants, avec des thèmes d’art abstrait, des éclats de couleur, des motifs créatifs et des formes géométriques. Sans oublier la nature avec des champs de fleurs, des vues de montagnes, de forêts et d’animaux.

Fonds d’écran de MIUI 7 – 2015





MIUI 7 met la nature et les animaux au centre de ses fonds d’écran, tout en proposant des fonds d’écran simples de différentes couleurs et des fonds de ciel étoilé.

Fonds d’écran de MIUI 8 – 2016





Les fonds d’écran de MIUI 8 misent fortement sur la géométrie et l’art abstrait. Des triangles, des cercles, des lignes et des motifs sont utilisés pour créer une esthétique personnelle, tout en n’oubliant pas les références à la nature et au ciel.

Fonds d’écran de MIUI 9 – 2017





MIUI 9 se concentre sur des thèmes liés à l’espace et au ciel nocturne avec des fonds d’écran d’étoiles, de galaxies et de vaisseaux spatiaux. Il n’oublie pas non plus la couleur et les éléments abstraits pour offrir une variété à l’utilisateur.

Fonds d’écran de MIUI 10 – 2018





MIUI 10 mise fortement sur des fonds d’écran où les textures sont aussi importantes que les couleurs, avec des gros plans sur des textures réalistes comme le bois, le métal, la pierre et les gouttes d’eau. Il propose également des paysages, des objets, des éléments de la nature et les classiques qui affichent le numéro de version de la surcouche, dans ce cas le ’10’ de MIUI 10.

Fonds d’écran de MIUI 11 – 2019





La version MIUI 11 met l’accent sur les personnages et les animations, avec des dessins animés, des fonds d’écran animés et un mélange artistique de motifs et un retour à la nature, avec beaucoup de couleurs pastel pour bien paraître sur les écrans des Xiaomi de cette année-là.

Fonds d’écran de MIUI 12 – 2020





En pleine pandémie et avec le monde se remettant du Covid-19, MIUI 12 mise pleinement sur des fonds d’écran représentant la nature et l’univers. Ces thèmes mélangent des vues du ciel nocturne avec des montagnes, des forêts, des chaînes de montagnes, des récifs et des plages dans une escapade visuelle.

Fonds d’écran de MIUI 13 – 2021





Lorsque MIUI 13 est sorti, le monde commençait à sortir de la pandémie. La nouvelle surcouche comprend des fonds d’écran avec des images artistiques, des compositions abstraites et des thèmes robots qui reflètent la technologie et le futur, toujours avec différentes nuances de couleur mais mises en valeur sur les écrans OLED. Et non, la nature n’est pas oubliée et est toujours présente.

Fonds d’écran de MIUI 14 – 2022





Enfin, MIUI 14 se concentre sur l’originalité et la personnalisation, en proposant des fonds d’écran très dadaïstes et en donnant aux utilisateurs la liberté d’utiliser leurs propres images et designs comme fonds d’écran. Les 66 fonds sont un mélange de nature, de designs abstraits, de lumières et de motifs curieux.

