Le marché des smartphones en Europe est brisé: continue de chuter avec force et seule cette marque parvient à croître

Il y a 10 ans que les chiffres du marché des smartphones en Europe n’étaient pas aussi mauvais, bien qu’il y ait une marque qui parvient à croître dans un environnement compliqué: c’est Honor!

La chute du marché des smartphones ne cesse de se poursuivre, du moins dans une Europe frappée par de multiples facteurs.

Nous sommes en plein Black Friday et Cyber Monday, il est donc probable que les chiffres s’améliorent considérablement d’ici la fin de 2023 et au cours de ce dernier trimestre, mais l’arbre ne cache pas la forêt et la réalité de l’industrie des smartphones est que le marché est en contraction depuis déjà plusieurs années, avec un troisième trimestre 2023 assez négatif en Europe et qui se traîne depuis tout cette année.

Il n’est pas surprenant que, depuis plus de 10 ans, on n’ait pas vu de telles chiffres de ventes au niveau mondial, et quasiment aucun fabricant n’échappe à la brûlure à l’exception des habituels, Samsung et Apple, ainsi qu’une surprise inattendue qui gagne de plus en plus de parts de marché en Europe en tant qu’héritier légitime de Huawei.

Nous parlons bien sûr de Honor, qui, comme le montre l’étude publiée par les experts analystes de Counterpoint Research, a réussi à croître de pas moins de 8% en glissement annuel au troisième trimestre de 2023, étant la seule entreprise à afficher des chiffres positifs pour cette période. Il est vrai, cependant, que son niveau de part de marché était très bas, donc sa croissance était plus facile. Il faut toutefois le dire.

La baisse des ventes en Europe est généralisée, avec une baisse de 11% en glissement annuel au troisième trimestre

Il est vrai qu’en analysant les chiffres publiés par la société asiatique, la situation actuelle n’est pas très encourageante alors que la 5G a déjà été massivement déployée et qu’il n’y a pas de nouveautés importantes justifiant la mise à jour de terminaux de plus en plus coûteux et de plus en plus similaires entre eux.

En entrant dans le vif du sujet, le marché européen a reculé de 11% au troisième trimestre de 2023 par rapport à la même période de l’année précédente, avec une chute de 15% en Europe de l’Est, tandis que l’Europe de l’Ouest a perdu 8% de ses ventes en cours de route. L’inflation excessive, les nouvelles de crise, les tensions géopolitiques, rien n’aide à investir autant d’argent dans de nouveaux appareils… Ou seraient-ce d’autres raisons ?

Samsung continue de dicter le rythme en tant que leader du marché, bien qu’il ait perdu 15% en termes de ventes et qu’il perde 2% de parts pour représenter 32% de la part totale. En deuxième position, nous avons Apple, un cas curieux, car sa part de marché a augmenté de 2% tandis que Samsung en perdait, pour atteindre 24%, bien qu’il ait connu une baisse de 3% des ventes.

Dans un environnement compliqué en raison de nombreux facteurs, seul Honor a réussi à se démarquer en Europe en retrouvant l’éclat d’un héritier digne de Huawei : il détient déjà 3% de part de marché.

D’autre part, les principales marques chinoises souffrent également, car ce sont elles qui portent le marché des appareils abordables qui est toujours le premier à souffrir. Ainsi, realme chute de 30%, Xiaomi de 15%, la grande majorité des autres de 8% et Honor est la seule à parvenir à croître de ces mêmes 8 points en conservant 3% du gâteau de l’industrie sur le Vieux Continent.

Il convient de rappeler, cependant, que de nombreux chiffres sont déformés car certaines marques ont abandonné le marché russe, tandis que d’autres comme OPPO et OnePlus ont dû cesser de vendre en Allemagne en raison de problèmes de brevets avec Nokia.

Nous verrons si les choses s’améliorent au cours des prochains trimestres, bien qu’il n’y ait pour l’instant aucun signe encourageant qui nous permette d’être optimistes… Nous serons attentifs au début de l’année pour l’analyse !

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :