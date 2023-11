Le OnePlus 12 récupérera l’une des caractéristiques mythiques du premier modèle de la marque lancé il y a 10 ans

Le OnePlus 12 arrivera dans une version spéciale avec un dos en bois, selon les dernières rumeurs.

Deux des premiers smartphones de l’histoire de OnePlus, avec un dos en bambou

Cette semaine a marqué le dixième anniversaire de OnePlus. La marque chinoise, fondée par Pete Lau et Carl Pei en 2013, a lancé son premier smartphone il y a maintenant une décennie et est rapidement devenue l’une des marques les plus importantes sur le marché mondial des téléphones. Maintenant, avec l’arrivée de son prochain smartphone, le OnePlus 12, la société semble avoir l’intention de rendre hommage au OnePlus One, le premier smartphone de son histoire.

Et elle le fera, selon les dernières rumeurs, en récupérant une caractéristique mythique du premier smartphone de la société dont nous avons de si bons souvenirs.

Le OnePlus 12 aurait une variante avec un dos en bois

Comme l’a confirmé l’analyste bien connu Digital Chat Station, le OnePlus 12 sera disponible dans une version spéciale avec un dos fini en bois, ou dans un matériau traité pour donner l’impression d’être du bois.

La première fois que OnePlus a fait quelque chose de similaire, c’était avec le OnePlus One, à travers les coques interchangeables « StyleSwap », parmi lesquelles OnePlus incluait une coque en bambou naturel. Avec le OnePlus 2 lancé un an plus tard, la société a continué cette tendance et a proposé encore plus de variantes en bois.

Les années ont passé, et l’arrivée du verre et du métal comme matériaux de construction ont conduit OnePlus à mettre fin aux coques interchangeables. Mais tout laisse penser que cela pourrait changer avec l’arrivée du smartphone commémoratif de son dixième anniversaire, dont la présentation aurait lieu début décembre prochain.

Il n’est pas clair, cependant, si cette variante finira par être lancée sur le marché mondial, ou si cela se produira comme avec la version spéciale inspirée par Jupiter du OnePlus 11, qui est restée exclusive au marché chinois.

