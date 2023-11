Microsoft lance 6 cours sur l’IA que tu peux faire gratuitement

Dans ces cours, vous apprendrez des notions de base et avancées sur l’IA, ainsi que des questions aussi intéressantes que l’éthique dans la mise en œuvre de ces outils.

Microsoft s’engage à enseigner l’Intelligence Artificielle gratuitement à ses utilisateurs

Il ne doit pas rester beaucoup de personnes dans le monde qui n’ont pas encore été attirées par l’IA, que ce soit par le célèbre ChatGPT ou d’autres outils basés sur ce système. Que vous vous sentiez un peu perdu dans ce domaine ou que vous souhaitiez approfondir vos connaissances à son sujet, ne manquez pas l’opportunité de vous inscrire aux cours gratuits sur l’IA lancés par Microsoft.

Roni Rahman, expert en actualités technologiques et conseils aux développeurs, a partagé sur son compte X (@heyronir), l’ancien Twitter, les nouveaux cours de la société de Bill Gates. Il s’agit d’une excellente occasion de se former à ce qui pourrait être la plus grande révolution technologique de ces derniers temps, et ce, sans débourser un centime.

Microsoft n’est pas la seule entreprise à avoir décidé de proposer des cours sur l’intelligence artificielle, car il y a quelques semaines, nous vous avons parlé des cours gratuits en ligne sur l’IA proposés par Harvard.

Plan d’études sur l’IA pour les débutants

Pendant 12 semaines et 24 leçons pratiques avec des questionnaires inclus, ce plan d’études sur l’IA pour les débutants vous aidera à comprendre les notions de base de ce domaine. Vous y verrez notamment les réseaux et architectures neuronales, les algorithmes génétiques, l’utilisation de l’IA dans les affaires, les frameworks cloud et les chatbots.

Introduction à l’Intelligence Artificielle

Ce cours d’introduction à l’Intelligence Artificielle s’adresse aux cadres, directeurs, managers et étudiants qui souhaitent commencer à comprendre les concepts clés du monde de l’IA. Une fois le cours réussi, un diplôme signé par la NASBA, l’Association Nationale des Commissions d’État sur la Comptabilité, vous sera délivré.

Qu’est-ce que l’IA générative ?

Si vous souhaitez vous familiariser avec l’IA générative, rien de mieux que de le faire avec l’expert Pinar Seyhan Demirdag. Un cours qui vous apprendra ce que c’est, comment cela fonctionne, comment créer votre propre contenu, les différents types de modèles et les prédictions futures ainsi que les implications éthiques.

IA générative : l’évolution de la recherche en ligne réflexive

Ce cours sur l’IA générative suit un peu la lignée du précédent, mais cette fois-ci, il aborde l’évolution de la recherche en ligne réflexive. Vous apprendrez comment la recherche et le partage d’informations en ligne ont évolué, c’est-à-dire la différence entre ChatGPT et les moteurs de recherche traditionnels tels que Google et Bing.

Simplifiez votre travail avec Microsoft Bing Chat

Bien que les chatbots aient été interdits dans de nombreuses entreprises et écoles pour faciliter le travail des employés et des élèves, il s’agit en réalité d’un outil de productivité très puissant. Avec l’instructrice de l’équipe LinkedIn, Jess Stratton, vous apprendrez à utiliser efficacement Microsoft Bing Chat, l’un des systèmes de chat spécialisés dans le dialogue.

Éthique à l’ère de l’IA générative

Le cours sur l’éthique à l’ère de l’IA générative vous apprendra comment aborder les préoccupations morales lors de la mise en œuvre de ces outils et produits dans votre vie. L’expert Vilas Dhar vous aidera à préparer votre conseil d’administration d’entreprise à gérer les risques et les opportunités liés à l’Intelligence Artificielle, entre autres choses.

