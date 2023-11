Spectaculaire OnePlus haut de gamme avec 16 Go de RAM pour seulement 369 euros jusqu’à épuisement des stocks

Le terminal OnePlus est vendu au prix officiel de 549 euros sur son site Web et offre une performance haut de gamme premium.

Ce OnePlus Nord 3 est une révolution dans la gamme haut de gamme, offrant un terminal avec un nouveau processeur, beaucoup de RAM et un appareil photo spectaculaire.

Vous voulez un téléphone haut de gamme, mais à petit prix ? Le Black Friday est le moment idéal pour trouver de bonnes affaires dans le domaine de la téléphonie mobile. C’est pourquoi je vous propose aujourd’hui un OnePlus Nord 3 pour seulement 549 369 euros sur AliExpress, mais attention, ce n’est pas une version de base, mais la configuration avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage.

La famille Nord de OnePlus a commencé comme une gamme moyenne, mais avec l’implémentation d’un processeur haut de gamme, nous avons là une excellente option d’achat si vous voulez des performances exceptionnelles à un prix magnifique. Ce même modèle est vendu par Amazon pour 468 euros ou sur le site officiel pour 449 euros. L’offre d’AliExpress sera disponible jusqu’au 30 novembre ou jusqu’à épuisement des stocks, en utilisant uniquement le code FR50 ou AEFR50.

Obtenez le meilleur OnePlus pas cher du marché pour 369 euros

Ce OnePlus est une excellente occasion d’achat si vous recherchez quelque chose de très puissant, mis à jour et avec un très bon écran. Le OnePlus Nord 3 est monté dans un boîtier en plastique de 8,1 mm d’épaisseur et ne pèse que 193 grammes. Son boîtier est résistant à la poussière et à l’eau avec la certification IP54.

Le terminal OnePlus dispose d’un impressionnant écran Amoled de 6,74 pouces, Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il peut atteindre une luminosité maximale de 1450 nits, est optimisé pour le HDR10+ et est légèrement incurvé sur les bords latéraux. Et quelque chose de positif, le lecteur d’empreintes est intégré à l’écran.

Équipé du récent Dimensity 9000 de MediaTek, ce OnePlus Nord 3 offre des performances dignes du haut de gamme, avec plus de 1,1 million de points au test Antutu. Il est accompagné de 16 Go de RAM LPDDR5X et d’une mémoire interne de 256 Go de type UFS 3.1. Il peut déjà être officiellement mis à jour vers Android 14 avec la couche OxygenOS 14.

D’autre part, son système de caméras est composé d’un triple objectif à l’arrière et d’une lentille Sony de 16 MP à l’avant. Sa caméra arrière est équipée d’un stabilisateur d’image optique, d’un objectif principal Sony IMX890 de 80 MP f/1.8, d’un objectif grand angle Sony IMX355 de 8 MP et d’une lentille macro. Il peut enregistrer des vidéos en 4K à 60 ips et en ralenti à 240 ips avec une qualité et une stabilité extrêmement élevées.

La batterie de 5000 mAh intégrée peut nous permettre de tenir parfaitement pendant 2 jours d’utilisation. De plus, il dispose d’une charge ultra-rapide pouvant atteindre 80 W, ce qui nous permettra d’atteindre 100% de charge en moins de 30 minutes.

➡️ Voir l’offre OnePlus Nord 3 (16/256 Go) avec le code FR50

Enfin, ce OnePlus Nord 3 est à la hauteur du haut de gamme en termes de connectivité. Il prend en charge la 5G, la puce NFC pour les paiements sans contact, l’infrarouge, le Bluetooth 5.3, le WiFi 6, la possibilité d’utiliser une double SIM et le GPS de haute précision.

