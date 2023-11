Les chercheurs parviennent à un nouveau mode de lévitation magnétique : ça ressemble à de la magie, mais ça va tout révolutionner

La lévitation magnétique a une série de propriétés incroyablement utiles, la plus importante aujourd’hui étant celles des moyens de transport.

Tout le monde pense aux trains du futur lorsqu’on parle de lévitation magnétique | Image : Bing Create

Quand on pense à la lévitation magnétique, on imagine les puissants trains asiatiques qui atteignent des vitesses vertigineuses. D’autres trains misent sur des énergies durables comme le premier train à hydrogène d’Arabie saoudite, dans notre pays, nous avons encore un léger retard par rapport aux nouvelles technologies. Maintenant, il semble que l’on ait découvert un nouveau mode de lévitation magnétique qui pourrait tout changer, mais ne vous attendez pas à le voir dans les trains, du moins pas encore, bien que nous puissions tous être surpris par les applications de ces technologies à l’avenir.

Voyons ce qui a été accompli et comment, car il s’agit vraiment d’un bond impressionnant.

La lévitation magnétique, une réalité

Un article publié par un groupe de chercheurs dans la revue Physical Test Applied a mis en relief le fonctionnement d’une nouvelle forme de lévitation magnétique qui n’avait pas encore été mise en pratique, la lévitation par rotation.

Ce type de lévitation permet, avec une partie qui tourne, appelée rotor et composée d’un aimant en néodyme et de fer-bore, de faire tourner un autre aimant à la même vitesse s’il est placé à proximité et est influencé par son mouvement.

Jusqu’à présent, cette forme de rotation était assez rare et il n’y avait pas eu de grands progrès. Cependant, au fil des ans et grâce aux recherches des experts, il est maintenant possible de le faire avec des matériaux totalement faits maison, ce qui démontre à quel point certains types de sciences sont accessibles lorsque l’application de la logique et des matériaux ne nécessite pas de grands centres de recherche.

On ne sait pas quelles applications cette technologie pourrait avoir, mais tout semble indiquer qu’il pourrait s’agir d’une avancée très utile pour la technologie industrielle. Cela pourrait avoir de nombreuses applications dans les usines, ainsi que dans le futur de la robotique, ce qui en réalité un pari très intéressant.

Il se peut que cette avancée devienne même essentielle pour le développement de multiples robots. Dans ce cas, cela ne sera probablement pas aussi utile pour les trains que d’autres découvertes en matière de lévitation magnétique. Mais dans ce cas, il est très intéressant de voir cette progression.

Tl;Dr :

La lévitation magnétique a été réalisée avec deux parties, la première étant un rotor en néodyme et en fer-bore monté sur un moteur capable d’atteindre 10 000 tours par minute.

Les pôles doivent être orientés perpendiculairement avec leur axe de rotation.

L’aimant secondaire, appelé flotteur, est influencé par l’influence du rotor, ce qui le fait tourner exactement à la même fréquence .

. Le plus intéressant est qu’ils ont réussi à faire l’expérience avec des objets que nous avons tous à la maison.

