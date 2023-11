La famille Redmi K70 sera présentée en Chine le 29 novembre

La semaine prochaine s’annonce animée dans l’industrie, mais Xiaomi sera certainement le protagoniste principal grâce à l’arrivée de ses attrayants Redmi K70e, Redmi K70 et Redmi K70 Pro.

Image teaser publiée par Xiaomi Redmi pour annoncer la présentation des K70 Series.

Il semble que dans quelques jours, les médias technologiques seront assez occupés, car plusieurs marques chinoises se sont mises d’accord pour animer le début de la campagne de Noël avec de nouveaux smartphones de Meizu, qui présentera le Meizu 21 le 30 novembre, ainsi que realme qui présentera le GT 5 Pro, Huawei avec ses Enjoy 70 et enfin Xiaomi, qui a déjà réservé le 29 novembre pour présenter depuis la Chine la nouvelle famille Redmi K70 qui sera lancée en trois versions et qui a été annoncée en fuites il y a quelques jours.

Parmi tous ces modèles, il est probable que les nouveaux Redmi K70e, Redmi K70 et Redmi K70 Pro de Xiaomi soient les plus attendus, car presque tous les Redmi se transforment instantanément en best-sellers, ce qui se produira également avec cette nouvelle famille de tueurs de flagship qu’ils nous proposent.

Les spécifications attendues pour ces modèles ont évidemment été révélées sur Weibo, le réseau social chinois où toutes ces rumeurs sont divulguées, et c’est également là que l’image teaser qui accompagne toujours ce type de présentations a été publiée, annonçant qu’elles seront effectivement officiellement annoncées le 29 novembre prochain lors d’un événement qui se tiendra en Chine.

En ce qui concerne les spécifications techniques, nous ne savons pas grand-chose à leur sujet, bien que leurs plates-formes matérielles aient été révélées:

Redmi K70e – MediaTek Dimensity 8300-Ultra.

Redmi K70 – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Redmi K40 Pro – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Il est également rumeur que l’écran du K70 sera un panneau OLED de 6,67 pouces en Full HD+ avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, spécification partagée par ses frères mais probablement avec une résolution supérieure pour le modèle « Pro ».

Les capacités de mémoire seront différentes selon le modèle, avec jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5x et jusqu’à 1 To de stockage UFS 4.0. Les capacités de la batterie varieront également selon les modèles, ainsi que la charge rapide, qui oscille entre 90 et 120 Watts. Et dans le cas du K70 Pro, il y aura un système de refroidissement avec une chambre à vapeur.

Nous verrons quelles caméras sont intégrées à chacun des modèles, mais nous savons que l’un d’entre eux utilisera un capteur OmniVision de 50 mégapixels avec stabilisation optique, ainsi qu’un objectif ultra grand angle et macro probablement pour tous. De plus, il est important de mentionner qu’ils utiliseront directement HyperOS, le nouveau firmware de Xiaomi basé sur AOSP.

Redmi K70, prix et date de sortie

Comme cela s’est déjà produit en 2022 avec les Redmi K60 Series, il est prévu que ces nouveaux tueurs de flagship de la marque dérivée de Xiaomi soient vendus exclusivement sur le marché chinois. Bien sûr, il est mentionné qu’ils arriveront en Europe, presque certainement, mais il est très probable qu’ils le feront sous la marque POCO.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :