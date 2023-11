Ce puissant POCO lancé en France en 2023 se prépare à recevoir HyperOS et à abandonner MIUI et Android pour toujours

Une fois officiellement lancé, rien ne pourra arrêter HyperOS, le nouveau système d’exploitation de Xiaomi. Il a commencé à être installé sur les Xiaomi 14 lancés il y a quelques semaines, et il se déploie progressivement sur d’autres smartphones de la gamme de la société. Et maintenant, c’est au tour des POCO.

Plus précisément, le POCO F5, qui est arrivé officiellement en France – et dans le reste de l’Occident – en mai de cette année dans sa version internationale. Cela fait du F5 le téléphone POCO le plus récent de la gamme – du moins jusqu’à ce que le POCO F6 soit annoncé – et à ce jour, c’est l’un des terminaux Xiaomi avec la meilleure finition, puissance et écran. Il n’est pas surprenant que la société souhaite déjà le mettre à jour vers HyperOS.

HyperOS 1.0 sur le POCO F5 et en Europe

Selon le site GSMCHINA, « POCO F5 recevra bientôt la mise à jour HyperOS 1.0 », la version la plus stable du système d’exploitation qui est déjà la première version officielle en dehors de l’état bêta. Les dernières versions internes de HyperOS du POCO F5 ont été testées par POCO « et la nouvelle mise à jour arrivera bientôt ». Mais la donnée curieuse que le site donne est que « la mise à jour arrivera d’abord aux utilisateurs européens », et « dans un proche avenir, elle sera déployée pour les utilisateurs d’autres régions ».





Étant donné qu’HyperOS 1.0 est basé sur Android 14, cela marque le déploiement échelonné de cette mise à jour, car Android 14 continue d’être déployé chez les marques. Avec la mise à jour vers HyperOS 1.0, le POCO F5 recevra officiellement Android 14, et toutes les nouveautés qu’il apporte.

Date de sortie d’HyperOS sur le POCO F5

HyperOS basé sur Android 14 améliorera les performances du système en apportant de nombreuses optimisations ainsi que des nouveautés telles que des animations améliorées, une interface système renouvelée et bien plus encore. Quand le POCO F5 recevra-t-il la mise à jour de HyperOS ? Ah, c’est la question à un million de dollars. Selon GSMCHINA, on s’attend à ce que la mise à jour soit déployée au plus tard « mi-décembre ».

Cependant, si une erreur est trouvée, la date de mise à jour peut changer. Ce qui est clair, c’est que HyperOS a commencé à se déployer et que 2024 sera sa principale année d’adoption d’abord sur les téléphones Xiaomi, Redmi et POCO, puis sur le reste de l’écosystème Xiaomi jusqu’à atteindre la Mi Coche SU7.





Source | GSMCHINA

