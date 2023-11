Ces deux smartphones Xiaomi haut de gamme d’il y a 3 ans seront également mis à jour vers HyperOS.

Une récente fuite du média GSMChina confirme que Xiaomi teste déjà HyperOS sur les Mi 10 et Mi 10 Pro et que la nouvelle version du surcouche de la marque arrivera très bientôt sur ces deux smartphones de 2020.

Les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro recevront également la mise à jour vers HyperOS

Depuis que Xiaomi a annoncé HyperOS, un nouveau système d’exploitation basé sur Android qui remplacera MIUI, à la fin du mois d’octobre, nous vous avons révélé quels smartphones de la marque sur le marché mondial recevraient cette nouvelle mise à jour ainsi que ceux qui, malheureusement, n’en profiteraient pas.

Mais l’une des plus grandes incertitudes planait sur les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro, car un jour avant l’annonce de HyperOS, Lei Jun, PDG de Xiaomi, a déclaré que ces deux flagship de 2020 seraient mis à jour avec ce nouveau système d’exploitation. Eh bien, une nouvelle fuite vient de confirmer que finalement ces deux smartphones haut de gamme datant de trois ans recevront la mise à jour vers HyperOS plus tôt que tard.

L’arrivée de la mise à jour vers HyperOS sur les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro est imminente

Récemment, le média GSMChina a publié un rapport confirmant que la mise à jour vers HyperOS arrivera sur les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro, puisque la société chinoise teste déjà ce nouveau logiciel sur les versions globale, européenne et chinoise de ces deux appareils.

Comme vous pouvez le voir sur l’image que nous vous laissons ci-dessus, la mise à jour vers HyperOS pour les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro a été repérée avec le numéro de version 23.11.22 et sera basée sur Android 13, car ces smartphones ne sont plus éligibles pour recevoir la version avec Android 14.

Quant à la date d’arrivée de HyperOS sur les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro, sachez qu’ils ne recevront pas cette mise à jour dans sa première phase de déploiement, mais le feront dans des phases ultérieures et donc, il est très probable qu’ils ne soient pas mis à jour vers HyperOS avant le milieu de l’année 2024.

Bien qu’il ne soit pas nouveau que Xiaomi change d’avis concernant la politique de mises à jour de certains appareils, il est curieux de constater que la marque chinoise a décidé de lancer la mise à jour vers HyperOS sur les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro, après les avoir inclus dans la liste EOS, qui comprend tous les appareils qui ne reçoivent plus de support de la part du fabricant.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :