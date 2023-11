De 719 à 299 euros : ce haut de gamme OnePlus avec Snapdragon 8+ Gen 1 n’a jamais été aussi pas cher

Pour seulement 299 euros, vous pouvez obtenir un smartphone avec une puissance brutale, une charge rapide de 150W et un écran de grande qualité.

Quand nous disons que le Black Friday 2023 apporte les meilleurs prix de l’année, nous le disons vraiment. C’est ce que démontre le OnePlus 10T 5G, un smartphone haut de gamme qui est moins cher que jamais pendant ces jours. L’offre mise en avant par ce smartphone OnePlus est impressionnante, car il passe de 719 euros à 299 euros sur AliExpress Store. Cela signifie que vous économisez 420 euros et que pour moins de 300 euros, vous pouvez obtenir un smartphone haut de gamme.

Le processus que vous devez suivre pour obtenir le OnePlus 10T pour 299 euros sur AliExpress Store se compose de 2 étapes. Tout d’abord, vous devez cliquer sur le bouton « 40,00€ off », puis sur le bouton « Recoger » du coupon de 40 euros. Ensuite, cliquez sur le bouton « Comprarlo » et appliquez le coupon ES50 dans la section « Código promocional ». De cette façon, vous verrez que le prix chute à 299 euros.

Tant les coupons que les stocks peuvent être limités, alors ne tardez pas à profiter de cette opportunité exceptionnelle par rapport aux autres stores. Ce même OnePlus 10T 5G avec 8Go+128Go coûte 344 euros sur Amazon et 449 euros sur le site web de OnePlus, vous voyez qu’il est plus cher. Maintenant que le prix est spectaculaire, parlons de tout ce que vous gagnerez avec l’achat de ce smartphone haut de gamme de OnePlus, nous vous assurons que c’est beaucoup.

OnePlus 10T 5G pour seulement 299 euros, la bonne affaire du jour

Sur Netcost-security.fr, nous avons testé ce OnePlus 10T 5G, nous savons donc comment il se comporte au quotidien. Par exemple, nous savons que son processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 offre une performance impeccable, même lorsqu’il est confronté aux tâches les plus exigeantes. Cela signifie que vous pouvez utiliser le téléphone pour jouer ou éditer des images pendant de longues périodes de temps, son comportement sera toujours bon.

Les images seront de grande qualité sur son écran Fluid AMOLED de 6,7 pouces, avec une résolution Full HD+ (2412 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 hertz. Selon nos tests, l’écran offre de bons angles de vision, une luminosité suffisamment élevée, ainsi que de la netteté, de la fluidité et une bonne reproduction des couleurs. De plus, il intègre un lecteur d’empreintes optique d’une performance fantastique.

Ce OnePlus 10T 5G est un bon achat en raison de son autonomie, il tient facilement toute la journée grâce à sa batterie de 4 800 mAh. Cependant, sa charge rapide ultra rapide de 150 W est encore plus remarquable, capable de charger la batterie à 100% en moins de 20 minutes. Il est également positif que l’adaptateur 160 W et le câble USB soient inclus dans la boîte, vous n’aurez donc pas à vous en soucier.

Nous parlons d’un téléphone avec lequel vous obtiendrez également de bonnes photos, notamment grâce à son appareil photo Sony IMX766 de 50 MP situé à l’arrière. Nous l’avons testé et nous pouvons vous confirmer qu’il prend des photos de qualité tant de jour que de nuit. Si vous aimez beaucoup les selfies, sachez que vous en obtiendrez de bonne qualité avec l’appareil photo avant de 16 MP.

En ce qui concerne le système d’exploitation, sachez qu’il s’agit d’un des smartphones OnePlus qui seront mis à jour vers Android 14, une version qui devrait être très proche. Il y a d’autres détails qui vous permettront de vivre pleinement l’expérience OnePlus, comme l’interrupteur Alert Slider sur le côté.

Il ne fait aucun doute que ce OnePlus 10T 5G est l’une des offres les plus spectaculaires de ce Black Friday, alors ne la laissez pas passer si vous devez renouveler votre téléphone ou si vous voulez vous faire plaisir avec un cadeau impressionnant. Profitez des deux coupons disponibles sur AliExpress Store et vous pourrez l’acheter pour seulement 299 euros.

