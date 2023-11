Célébrer le Doctor Who Day avec cet hommage en vidéo

Les séries ne célèbrent pas toutes 60 ans d’activité.

Donna et le dixième Docteur

Le 23 novembre a été choisi comme le jour pour célébrer le Doctor Who Day, ou le Jour de Doctor Who, une date choisie car le premier épisode a été diffusé le 23 novembre 1963, sa célébration la plus marquante étant son 50e anniversaire en 2013, ce qui signifie que 10 années supplémentaires se sont écoulées et nous avons à nouveau quelque chose à célébrer.

Notre cher Docteur, ou devrais-je dire Docteurs, a déjà atteint 60 ans, car jusqu’à présent, il y en a eu 14 (enfin, 15) qui ont eu l’honneur de voyager à travers le temps et l’espace à bord du Tardis, le vaisseau en forme de cabine téléphonique britannique traditionnelle qui est beaucoup plus grand à l’intérieur qu’il n’y paraît à l’extérieur.

C’est pourquoi la BBC a préparé cette belle vidéo récapitulative, bien que clairement brève, qui résume 60 ans d’histoires, de dangers et de toutes sortes d’émotions vécues par une multitude de personnages qui ont défilé et laissé leur empreinte dans l’une des séries les plus imaginatives que vous puissiez voir même aujourd’hui.

Une célébration qui laissera place à un nouveau Docteur

Trois épisodes spéciaux d’une heure chacun seront ceux qui serviront de célébration pour ces six décennies et seront centrés sur Donna, l’ancienne compagne du dixième Docteur, et sur le Docteur lui-même, encore une fois interprété par David Tennant, qui deviendra maintenant le quatorzième Docteur après la fin inattendue de Jodie Whittaker, treizième Docteur.

Après ces trois épisodes, nous accueillerons Ncuti Gatwa, que beaucoup d’entre vous connaissent pour son rôle dans Sex Education, une série où il a également travaillé avec la scénariste de l’un des trois épisodes que nous pourrons commencer à voir à partir du 25 novembre, Kate Herron, également réalisatrice et productrice exécutive de Loki pour Disney+ qui a récemment achevé sa deuxième et peut-être dernière saison.

