Xiaomi protège jusqu’à votre porte avec sa nouvelle serrure intelligente à combinaison et clés

Vous rentrez chez vous et ouvrez la porte avec la clé. Mais si vous aviez le Xiaomi Smart Door Lock E20 WiFi, vous pourriez également utiliser un code alphanumérique. Ou même bloquer quelqu’un qui tente de forcer votre serrure. C’est le nouveau jouet domotique de Xiaomi pensé pour la sécurité de la maison.

Il semble qu’à l’époque actuelle, le concept de la clé classique soit dépassé. Cette serrure électronique intègre la technologie NFC pour que vous puissiez l’ouvrir avec votre téléphone portable, votre smartband ou votre montre, et même via un code de sécurité.

Une serrure électronique Xiaomi avec WiFi pour la porte de votre maison

La version WiFi du Xiaomi Smart Door Lock E20 présente un design de poignée classique, avec plusieurs méthodes de déverrouillage, dont la reconnaissance d’empreintes digitales, la saisie de mots de passe, les mots de passe périodiques/à usage unique, le NFC, le Bluetooth de votre téléphone portable et les clés traditionnelles.





La version WiFi du Xiaomi Smart Door Lock E20 intègre un verrou de cylindre de prise directe de niveau C et un design de structure intégrée. La serrure est dotée d’une poignée en texture semi-mate, d’un cadre central en alliage solide et d’un panneau frontal IML avec des boutons physiques. Elle est également équipée de quatre capteurs intégrés pour une détection précise des 8 états.

Xiaomi Smart Door Lock E20 version WiFi

Équipée de la technologie de reconnaissance d’empreintes digitales 3D AI, la serrure de porte intelligente offre un taux de reconnaissance de 99,2% et une vitesse de reconnaissance rapide de 0,5 seconde. L’algorithme d’apprentissage automatique de l’IA perfectionne en continu la reconnaissance des empreintes digitales, garantissant des temps de déverrouillage plus rapides avec une utilisation prolongée.

De plus, les capteurs intégrés surveillent en temps réel l’état de la serrure de la porte, améliorant ainsi la sécurité globale. Le dispositif intègre plusieurs technologies anti-vol mécaniques pour assurer une sécurité complète à votre domicile.





Sonnette intégrée et alertes sur votre téléphone lorsque quelqu’un entre

Le panneau de la serrure est doté d’une sonnette intelligente intégrée. En appuyant sur la sonnette, une alerte sonore est déclenchée à partir du panneau intérieur, tandis que des notifications sont également envoyées à l’application Mijia sur votre téléphone portable et aux haut-parleurs Xiaoai. L’état de la porte peut être visualisé localement ou à distance en temps réel sur votre smartphone, et vous pouvez surveiller différents scénarios tels que savoir si la porte est entrouverte, si elle ne se ferme pas de manière efficace, si elle ne se verrouille pas après un certain laps de temps, etc.

Alimentée par des piles AA, la version WiFi du Xiaomi Smart Door Lock E20 offre une durée de vie de la batterie pouvant aller jusqu’à 15 mois, et le dispositif lui-même vous avertit lorsque le niveau de la batterie descend en dessous de 10%. De plus, le dispositif est compatible avec le déverrouillage d’urgence de l’alimentation Type-C, ce qui garantit que vous ne resterez jamais bloqué dehors en cas de batterie faible.

La version WiFi du Xiaomi Smart Door Lock E20 est disponible en précommande pour 1.099 yuans, soit 141 euros environ, et elle ne peut être réservée que sur le marché chinois. Comme c’est souvent le cas avec de nombreux produits Mijia, il est possible que nous ne voyions pas la serrure arriver en Europe, ce qui implique d’importer si vous en voulez une.





Source | Gizmochina

