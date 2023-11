Combien gagne un ingénieur d’OpenAI ? Voici les impressionnants salaires de ceux qui ont menacé de démissionner

OpenAI a failli perdre 504 de ses 700 employés après que le conseil d’administration ait destitué Sam Altman de son poste de PDG.

OpenAI est l’entreprise créatrice de ChatGPT

Il y a déjà une semaine depuis le début de l’une des affaires les plus intenses de l’année dans l’industrie technologique : la semaine dernière, le conseil d’administration d’OpenAI a décidé de destituer Sam Altman de son poste de PDG, invoquant une « perte de confiance ». À partir de ce moment-là, une série de mouvements a été déclenchée tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise, qui s’est finalement conclue par le retour d’Altman en tant que PDG d’OpenAI (ou du moins, c’est ce que nous pensions).

Au milieu de ce processus, il y a eu un mouvement décisif pour le retour d’Altman au poste de PDG et la démission collective d’une grande partie du conseil d’administration : la menace de plus de 500 employés de l’entreprise de quitter leur poste si le PDG n’était pas réintégré et des changements étaient effectués au sein du conseil d’administration. Quelque chose qui, finalement, s’est produit.

Maintenant, plusieurs jours se sont écoulés depuis cet événement et les choses semblent plus calmes, un rapport a été publié qui expose les salaires que certains employés d’OpenAI étaient sur le point de refuser s’ils quittaient réellement l’entreprise.

Jusqu’à 800 000 dollars par an pour les postes les plus spécialisés

Le rapport, réalisé par la société d’analystes Levels.fyi, indique clairement que les salaires des ingénieurs spécialisés en IA sont, en général, entre 8 et 12,5% supérieurs à ceux de tout autre ingénieur qui ne se concentre pas dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Dans le cas spécifique d’OpenAI, la fourchette salariale la plus courante pour un poste d’ingénieur se situe entre 200 000 et 370 000 dollars par an, selon les offres actuellement publiées sur le site web de l’entreprise.

Si l’on consulte d’autres postes plus spécialisés, la fourchette augmente, et se situe entre 300 000 et 450 000 dollars par an. Mais il faut prendre en compte que ces chiffres n’incluent pas les primes et les actions, qui, selon les informations disponibles, peuvent augmenter ces chiffres jusqu’à atteindre 800 000 dollars par an en cas de salaire de base annuel de 300 000 dollars.

Les analystes expliquent qu’à ce jour, il existe un groupe très restreint de professionnels ayant les compétences nécessaires pour occuper les postes exigés par des entreprises comme OpenAI, et le départ de plus de 500 employés de l’entreprise aurait été un désastre pour celle-ci.

Pour les personnes qui cherchent à faire carrière dans le domaine de l’intelligence artificielle, les analystes expliquent également qu’il existe une différence très importante entre comprendre les modèles d’IA à un niveau théorique et posséder les connaissances, l’expérience et les compétences nécessaires pour les appliquer. Cela rend les employés d’OpenAI encore plus précieux pour l’entreprise, et la direction de l’entreprise ne veut pas prendre le risque de les perdre. Surtout lorsque des entreprises comme Microsoft seraient plus qu’heureuses de les payer ce qu’ils demandent en échange de leur intégration à leur équipe.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :