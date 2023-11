Les dernières nouveautés de Xiaomi : ce nouvel humidificateur et les nombreux avantages qu’il peut vous apporter

Si une chose est sûre avec Xiaomi, c’est que tu ne sais jamais avec quoi ils vont te surprendre. Cette semaine, nous avons vu l’arrivée en Europe de la Xiaomi Lantern, une lampe de poche 2 en 1 qui a eu beaucoup de succès en Chine. Et pour couronner le tout, nous avons ici un autre produit qui sort de l’ordinaire, comme l’écosystème Xiaomi : un nouvel humidificateur.

Le travail d’un humidificateur est de redonner de l’humidité à l’air. Lorsque les niveaux d’humidité sont bas, l’air s’assèche, ce qui peut assécher et irriter la peau et les yeux. Lorsque les niveaux d’humidité augmentent à un pourcentage sain, l’air cause moins de gêne. Et c’est ce que fait le Mijia Fog-free Humidifier 3 (1200).

Mijia Fog-free Humidifier 3 (1200), le nouvel humidificateur de Xiaomi

En réalité, plus qu’un nouveau produit, nous avons ici un nouveau modèle, car cela fait un moment que le marché chinois vend déjà le Mijia Fog-free Humidifier 3 (400). Ce nouveau modèle d’humidificateur semble être exactement le même, sauf qu’il a un réservoir trois fois plus grand.





Le Mijia Fog-free Humidifier 3 (400) est équipé d’un réservoir d’eau de 4 litres avec une capacité d’humidification de 400 mL/h, nous supposons donc que le nouveau modèle a une capacité d’humidification d’environ 1200 mL/h pour répondre aux besoins d’humidification pendant plusieurs jours et couvrir environ 60 mètres carrés.

L’appareil a un design de fenêtre à niveau d’eau transparent et produit un bruit minimal de 32Db(A) en mode veille, avec une diminution automatique de la luminosité de l’écran. Le Xiaomi Mijia Fog-free Humidifier 3 (1200) dispose d’un écran LED sur le dessus, qui peut afficher l’humidité intérieure, le mode de fonctionnement et l’état de fonctionnement de l’humidificateur en temps réel, et est équipé d’un design de boutons très simple.





Fonctionnant avec de l’eau du robinet

Pour effectuer son processus de restitution d’humidité à l’air et éviter qu’il ne soit trop sec, l’humidificateur dispose d’un réservoir qui peut être rempli directement avec de l’eau du robinet sans ouvrir le couvercle. Il utilise également un élément filtrant antibactérien en suspension et sèche automatiquement après avoir arrêté l’humidification. Le réservoir d’eau est immergé dans un module d’ions d’argent.

En ce qui concerne l’intelligence, le nouvel humidificateur est compatible avec l’application Mijia et les haut-parleurs Xiaoai. En créant des scènes intelligentes, il peut se connecter à des climatiseurs, des radiateurs électriques et d’autres appareils pour obtenir une humidité constante dans différentes situations.

Prix du Mijia Fog-free Humidifier 3 (1200)

L’humidificateur est vendu au prix de 1499 yuans, soit environ 191 euros, et n’est actuellement disponible qu’en Chine. On ne sait pas encore s’il sera commercialisé en Europe, car le modèle de 400ml ne l’a pas encore été.





