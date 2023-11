Le Samsung Galaxy A34 5G reçoit également la mise à jour stable vers Android 14 avec One UI 6

La mise à jour vers Android 14 avec One UI 6 est déjà en cours d’arrivée sur les Samsung Galaxy A34 5G en Europe avec la version du firmware A346BXXU4BWK2.

La partie arrière du Samsung Galaxy A34 5G en couleur violet / Image : AndroAall

Samsung continue de déployer la version stable de One UI 6 avec Android 14 sur ses meilleurs téléphones de sa gamme, à la fois ses derniers flagships et les téléphones de milieu de gamme de la famille à succès Galaxy A. Une bonne preuve en est que ces dernières semaines, cette nouvelle version d’Android a déjà été lancée sur les Galaxy S22, Galaxy S23 et Galaxy A73 5G.

Eh bien, nous venons d’apprendre, grâce au média spécialisé SamMobile, que les Samsung Galaxy A34 5G de certaines régions d’Europe ont également commencé à recevoir cette nouvelle mise à jour vers Android 14 avec One UI 6.

Android 14 arrive officiellement sur les Samsung Galaxy A34 5G en Europe

Samsung a commencé à déployer la mise à jour vers Android 14 avec One UI 6 sur les Galaxy A34 5G en Autriche, Croatie, France, Irlande, Italie, Pologne, Portugal, Serbie, Slovénie, Suisse, République tchèque et Royaume-Unis avec la version du firmware A346BXXU4BWK2, et il est prévu qu’elle s’étende au reste des pays européens au cours des prochains jours.

Cette nouvelle mise à jour du système d’exploitation Android comprend également le patch de sécurité de novembre 2023, qui résout plus de 65 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité, corrige plusieurs bugs généraux détectés dans l’interface utilisateur et améliore les performances de ce Galaxy de milieu de gamme.

En plus du dernier patch de sécurité Android, ce nouveau logiciel apporte également au Galaxy A34 5G toutes les nouveautés de One UI 6, une nouvelle version de la surcouche de personnalisation de Samsung qui se distingue par un tout nouveau panneau de réglages rapides, avec un widget de lecteur multimédia animé en forme d’onde, de nouveaux designs d’émoticônes, une nouvelle police et un nouveau design de notifications.

De plus, avec cette dernière version d’One UI, toutes les applications natives de la marque, y compris les applications Fichiers et Galerie, ainsi que leurs éditeurs d’images et de vidéos intégrés, ont été mises à jour avec plusieurs nouvelles fonctionnalités.

Si vous vivez dans l’un de ces pays européens et que vous possédez un Samsung Galaxy A34 5G, vous pouvez vérifier si cette mise à jour vous est déjà parvenue en ouvrant le panneau des Paramètres de votre smartphone et en accédant à la section Mise à jour du logiciel.

Une fois que vous l’avez disponible, pour l’appliquer à votre Galaxy A34 5G, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer et de laisser One UI faire le reste.

