Les iPhone 16 conserveront le pire des iPhone de base des dernières années.

Les iPhone 16 continueront de maintenir l’un des aspects les plus critiqués des iPhone de base des dernières années : un écran de 60 Hz. Les iPhone 13 Pro ont inclus comme principale nouveauté le taux de rafraîchissement de 120 Hz ou la technologie ProMotion, mais c’est quelque chose que nous n’avons pas encore vu sur les modèles d’iPhone qui n’ont pas le suffixe Pro.

Nous connaissons déjà beaucoup des nouveautés des iPhone 16 et iPhone 16 Pro et l’une d’entre elles a été récemment révélée. Les dernières rumeurs affirment, comme nous l’avons dit, que les iPhone 16 continueraient d’avoir un taux de rafraîchissement de 60 Hz sur leur écran en 2024.

L’information provient du leaker Revegnus, qui a partagé sur son compte personnel de X (connu précédemment sous le nom de Twitter) quelques détails sur les écrans des prochains iPhone 16, soulignant que les modèles de base continueront d’avoir un écran de 60 Hz. Cependant, ils bénéficieraient également des nouveaux matériaux OLED que Samsung fabrique pour les rendre plus efficaces.

Yes… The iPhone 16/16 Plus has been reconfirmed to have an LTPS 60Hz display…

iPhone 16: 6.12-inch LTPS 60Hz

iPhone 16 Plus: 6.69-inch LTPS 60Hz

(Dynamic Island)

Partial improvements in display components.

iPhone 16 Pro: 6.27-inch LTPO

iPhone 16 Pro Max (Ultra): 6.86-inch… pic.twitter.com/BTJCxSiTXO

— Revegnus (@Tech_Reve) 19 novembre 2023