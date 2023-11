Les 3 mesures de Google pour mettre fin aux fausses évaluations sur Google Maps

Voici la triple stratégie de Google pour lutter contre les fausses critiques sur Maps.

Les fausses critiques sont un grave problème, mais Google a un plan pour les arrêter

Google Maps n’est pas seulement une application qui vous indique comment vous rendre à une localisation, mais elle agit également comme un forum d’opinions, où les personnes qui ont visité certains endroits peuvent donner leur avis sur eux. Actuellement, plus de 300 millions d’utilisateurs partagent leurs expériences, avec plus de 20 millions de critiques, de photos ou de mises à jour chaque jour. Cela demande à Google d’agir avec conviction pour mettre fin aux fausses critiques.

Pour mener à bien cette tâche, le géant technologique a développé une triple stratégie. Elle comprend 3 points indépendants qui se complètent pour éliminer la désinformation, voire les fausses critiques conçues dans le but de nuire à l’établissement. Voici les 3 points qu’elle intègre.

Action en temps réel

Google surveille en permanence les informations publiées sur Maps. C’est pourquoi il est capable de détecter des schémas inhabituels et d’agir dans les plus brefs délais. S’il remarque un schéma suspect, il enquête et agit en conséquence. Les actions qu’il entreprend peut aller de la suppression immédiate de contenus qui enfreignent ses politiques à la désactivation temporaire des nouvelles contributions. Cela aidera les propriétaires d’entreprises qui souhaitent recevoir des évaluations sur Maps à le faire avec plus de tranquillité d’esprit.

Un bon exemple en est survenu début 2023, lorsqu’il a détecté une hausse suspecte des évaluations à une étoile (sur cinq) d’un bar dans le Missouri. Il s’agissait clairement d’une stratégie visant à nuire au bar pour d’autres raisons que la consommation, ce qui est couramment appelé « test bombing ». Pour éviter les dommages injustifiés à l’entreprise, Google a temporairement désactivé la fonction d’évaluation locale tout en supprimant les fausses critiques et en enquêtant sur les comptes qui avaient participé au lynchage.

Anticipation des moments délicats

Parfois, il ne suffit pas d’intervenir pendant les abus, mais il faut les prévenir. Google a la capacité de prévoir les moments délicats, où certains endroits reçoivent de fausses critiques en raison d’événements qui n’ont rien à voir avec leur fonctionnement normal.

C’est ce qu’il a fait avant les élections présidentielles américaines de 2020. Les bureaux de vote sont des établissements normaux où l’on vote, mais malheureusement, à proximité des élections, des critiques négatives y sont publiées en même temps que des informations fausses sont insérées. Ce que Google a fait, c’est limiter la possibilité de suggérer de faux numéros de téléphone, adresses et informations à leur sujet. Cela a permis d’éviter la propagation d’informations malveillantes.

Lieux bloqués

Enfin, il est impossible de rédiger des critiques de certains endroits. Google bloque les critiques de lieux où les personnes qui les visitent ou y séjournent n’ont pas d’autre option. La prison est l’exemple le plus évident : lorsque quelqu’un essaie de rédiger un avis faux sur une prison, il se rend compte que c’est impossible, elles sont bloquées. Bien sûr, il est possible de voir des photos, de consulter l’itinéraire le plus pratique et de découvrir d’autres aspects, mais il n’est pas autorisé d’écrire des critiques.

