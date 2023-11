Les nouveaux HONOR 100 sont « très en avance » sur l’iPhone 15, selon le PDG de HONOR

La société a une grande confiance en ses nouveaux HONOR pour se démarquer sur le marché européen.

Les nouveaux HONOR 100 et HONOR 100 Pro ont un design très peu commun pour des smartphones

Depuis quelques jours, HONOR a présenté au public deux nouveaux smartphones haut de gamme : le HONOR 100 et le HONOR 100 Pro, deux modèles qui, selon le PDG de la société, sont « bien en avance » sur l’iPhone 15, le smartphone phare actuel d’Apple. Zhao Ming, le chef de l’entreprise, estime que ses téléphones ont de meilleures performances dans de nombreuses de leurs spécifications.

Des mobiles supérieurs selon Ming

Ces déclarations du PDG de HONOR, faites publiquement à la presse, témoignent de la confiance que la société a en ses nouveaux modèles. En effet, Ming n’a pas hésité à affirmer que ses nouveaux HONOR 100 surclassent l’iPhone 15 tant en termes de vitesse de réseau que d’autonomie de la batterie et « d’autres spécifications », sans entrer dans les détails. Il a toutefois souligné que HONOR a pour objectif de gagner du poids en Europe après s’être imposée comme une marque puissante en Chine.

Les nouveaux HONOR 100 et HONOR 100 Pro présentent en réalité une proposition très intéressante en tant que smartphones. Axés sur le haut de gamme abordable, ces appareils arborent un design original qui se distingue beaucoup des autres modèles, ce qui peut attirer ceux qui recherchent un téléphone au look plus distinctif sans sacrifier la qualité de leurs composants.

Les deux modèles sont également équipés d’une batterie fiable de 5 000 mAh avec une charge rapide de 100W, d’un écran OLED de 120 Hz avec une résolution de 2664×1200, d’au moins 12 Go de RAM avec une option plus premium de 16 Go dans les deux versions, ainsi que d’un Snapdragon 7 de 3e génération pour le modèle standard et d’un Snapdragon 8 de 2e génération pour le modèle Pro, parmi quelques-uns de leurs détails les plus remarquables.

Des changements importants pour HONOR

Il s’agit de jours clés au sein de l’entreprise, car en plus de l’annonce récente du HONOR 100 et du HONOR 100 Pro, l’intention ferme de réaliser une OPA en 2024 afin de passer en bourse a également été révélée, ce qui certifie la séparation définitive opérée entre cette marque et HUAWEI en 2020 dans le but d’éviter les sanctions américaines à l’encontre de HUAWEI elle-même.

La société se porte très bien, si l’on considère qu’elle est actuellement la marque numéro 1 en Chine sur le marché des smartphones Android et qu’elle s’implante peu à peu dans d’autres marchés importants comme l’Europe, avec de plus en plus de variété dans les appareils lancés en Chine, tels que la tablette HONOR Pad X9 ou ces nouveaux smartphones HONOR. Il reste maintenant à voir le degré de popularité que ces nouveaux téléphones HONOR auront sur le Vieux Continent.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :