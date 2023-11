Les photos de nature les plus amusantes de l’année : voici les gagnants des Comedy Wildlife Photo 2023

Sourires et même éclats de rire sont garantis avec les photos gagnantes des Comedy Wildlife Photo 2023, un concours qui se tient chaque année depuis 2015.

Air Guitar Roo est la photo gagnante des Comedy Wildlife Photo 2023 / Image : Jason Moore

Début octobre, nous avons présenté les finalistes des Comedy Wildlife Photo 2023, les photos nature les plus amusantes de l’année. Un mois et demi plus tard, nous pouvons enfin partager les lauréats de cette édition, où vous pourrez éclater de rire en voyant des oiseaux en pleine discussion, une loutre se prenant pour une danseuse et même un renard en train de fumer un cigare, parmi d’autres animaux amusants.

Le concours annuel Comedy Wildlife Photo a eu sa première édition en 2015, dans le but de montrer le côté drôle de la photographie de vie sauvage et, en même temps, sensibiliser aux dangers auxquels la faune est confrontée et à l’importance de sa conservation. Il s’agit d’une compétition gratuite ouverte à tous, que ce soit aux amateurs, débutants ou professionnels de la photographie.

Gagnant des Comedy Wildlife Photo 2023

Jason Moore, australien, a remporté le prix ultime des Comedy Wildlife Photo 2023 grâce à sa photo Air Guitar Roo, où l’on peut voir un kangourou-rocker semblant jouer de la guitare dans les airs, dans un champ de fleurs à Perth (Australie). Voici son explication du moment où la photo a été prise :

« Je conduisais près d’un groupe de kangourous gris de l’Ouest se nourrissant dans un champ ouvert rempli de magnifiques fleurs jaunes. J’avais mon appareil photo avec moi, alors je me suis arrêté pour prendre quelques clichés. Soudain, j’ai remarqué que cet individu adoptait une pose amusante : on dirait qu’il s’entraîne à jouer de la guitare avec son Air Guitar. »

Moore, qui a également remporté cette image dans la catégorie Créatures terrestres, remporte non seulement la reconnaissance du jury et du public, ainsi qu’un magnifique trophée fait main, mais il a également remporté un safari de premier ordre au Kenya, offert par Alex Walker’s Serian, ainsi qu’un sac pour ranger l’appareil photo de ThinkTank.

Gagnants des autres catégories

Prix Créatures dans les airs

Il est amusant de voir cette photo, car on dirait que le héron plonge dans l’eau comme tombé du ciel, la tête complètement cachée et les pattes levées. Voici l’interprétation qu’a donnée l’italien Vittorio Ricci de sa photo primée :

« Une fin inhabituelle et presque misérable d’un moment parfait, préalablement préparé, pour une pêche réussie. »

Prix Créatures sous-marines

Comme s’il avait assisté à des années de cours de danse, cette loutre adopte une position arabesque digne des meilleures danseuses de ballet. L’auteur de cette photo est Otter Kwek, dont le nom signifie justement « loutre » en singapourien, et voici ce qu’il dit de sa photo :

« (…) La loutre sautait en essayant d’attraper les feuilles qui pendaient et, lors d’un atterrissage inhabituel, elle s’est retrouvée dans cette posture. J’ai montré cette photo à une professeure de ballet et elle a commenté que la loutre était naturelle, mais qu’elle devait simplement un peu rentrer son ventre. »

Prix Junior et Prix du public

Le jeune photographe polonais Jacek Stankiewicz est doublement couronné de succès, car sa proposition remporte le Prix Affinity Photo 2 décerné par le public et également le Prix Junior. Voici comment il interprète sa création, mettant en scène deux verdiers apparemment en train de se disputer à certains moments :

« J’ai capturé cette scène en observant des oiseaux dans la forêt de Białowieża (…) Mes amis interprètent cette scène de deux façons : 1) Un enfant turbulent se dispute avec ses parents. 2) Un enfant informe ses parents que son frère a fait quelque chose de mal : regardez, il a cassé la vitre de la fenêtre. »

Prix Portfolio d’Internet

Les écureuils sont l’un des animaux les plus drôles de la planète, toujours à faire des bêtises sans le vouloir. Dans cette série de photographies, prises par la hongroise Tímea Ambrus, on dirait que l’écureuil joue au baseball, sautant dans les airs pour essayer d’attraper la balle.

« L’écureuil terrestre sautait comme s’il pouvait voler. Malheureusement, il n’a pas d’ailes. À sa grande surprise, il est tombé par terre. »

Mentions recommandées

Il est impossible de ne pas sourire en voyant la photo prise par Tzahi Finkelstein, qui était au bon endroit et au bon moment pour capturer cette adorable image d’une tortue souriant – apparemment – à une libellule. Voici comment l’Israélien décrit cette instantanéité :

« La tortue des marais est surprise et sourit à la libellule qui se repose sur son nez. »

John Blumenkamp a obtenu une reconnaissance bien méritée pour cette photo, où l’on voit un hibou qui semble être extrêmement fatigué de la vie. Selon l’Américain, il rit souvent en observant et en photographiant les comportements de certaines espèces, ajoutant cela :

« Ce grand hibou gris a passé la plupart de l’après-midi à poser majestueusement et à avoir l’air sage. Mais pendant un moment, après quelques étirements élégants, il s’est effondré et a fait un regard de ‘Le lundi est déjà fini ?’ (…) Tandis que le hibou se toilettait et restait immobile un instant, il s’étira à nouveau et adopta brièvement la pose montrée. Pendant qu’il le faisait, j’ai souri et pensé… c’est vraiment drôle ! »

Il y a plusieurs intelligences artificielles que peu de gens connaissent, mais même si cette image d’une famille d’albatros posant semble avoir été créée par une IA, c’est bien la réalité. Le mérite revient à la Britannique Zoe Ashdown, qui s’est rendue à RSPB Bempton Cliffs et a pu observer le rituel de salutation des albatros, frottant leurs becs et entrelaçant leurs cous pour renforcer leur lien.

« Les albatros s’accouplent pour la vie et reviennent chaque année au même nid pour élever leurs petits (…) Je n’ai pas réalisé que j’avais pris cette image avant d’arriver chez moi, mais dès que je l’ai vue, j’ai éclaté de rire ! Ils semblent être des parents fiers, posant avec leur bébé, certainement une photo pour l’album de famille ! »

Ce n’est pas une pochette de disque, ni une personne déguisée en pingouin regardant au fond de la mer, ce que nous faisons tous lorsque nous y sommes. Il s’agit d’une photo amusante prise par le Britannique Brian Matthews, qui explique :

« Un macareux imite Snoopy inversé tout en observant des méduses ».

L’Australie, pays des kangourous par excellence, est l’endroit où cette photo amusante de deux kangourous qui semblent effrayer ou tenter de boxer l’un contre l’autre a été prise. Lara Mathews, son auteure, donne ces informations sur le moment où la photo a été prise :

« Prise à Westerfolds Park, une belle zone sauvage située dans les banlieues est de Melbourne, célèbre pour sa population de kangourous. Les personnes profitaient du soleil du matin lorsque ce petit Joey a décidé de faire le fou et de tester sa chance avec la boxe ».

Si nous avons dit que les écureuils étaient amusants, je ne sais pas quel adjectif nous pourrions attribuer aux singes, qui en plus d’être drôles, sont extrêmement intelligents et rapides. La photographe belge Delphine Casimir a certainement beaucoup ri en voyant ce singe simuler une moustache avec sa propre queue.

« Cette photo a été prise dans la forêt des singes à Ubud, Bali. Cet endroit est un lieu fou où les singes sont les rois ! Parfois ils donnent un spectacle, parfois ils viennent sur vous pour chercher des puces ou vous volent le morceau de biscuit que vous essayez de manger. Leur royaume, appelé forêt pluviale, abrite trois temples hindous. Cette forêt est spéciale, voire magique et sacrée pour les Balinais. Peut-être que notre dandy est la réincarnation d’une divinité ? »

Comme un agent de circulation, ce singe semble préoccupé par indiquer le chemin au cerf qui apparaît au loin sur la photo. L’Indien Patrick Mondal attendait de voir des chacals et des hyènes, comme il l’explique dans ces déclarations, lorsqu’il a vu ce macaque expressif.

« La photo a été prise dans le parc national de Keoladeo, en Inde (…) Soudain, un cerf est apparu au loin sur le chemin et s’est arrêté exactement au milieu du chemin et a commencé à me regarder. En voyant l’arc derrière le cerf, j’ai essayé de capturer le cadre que je visualisais. Soudain, un singe est aussi apparu au milieu du chemin et a commencé à me frapper, tendant la main vers moi, ce qui était très drôle (…) ».

Non, ce n’est pas une reconstitution de la dernière fois que vous vous êtes cogné contre un lampadaire en marchant dans la rue : c’est une colombep qui percute un cactus, comme si ce dernier apparaissait soudainement. La photo a été prise par la photographe indienne Wendy Kaveney à Buckeye, dans l’État de l’Arizona.

« Une colombe à ailes blanches qui semble voler droit vers un cactus cholla ».

Mimétisé avec la scène hivernale de la photographie, il est quasiment impossible de distinguer ce grand tétras d’une grosse boule de neige de loin. C’est ainsi que ce dit le photographe français Jacques Poulard dans ces déclarations :

« Ces photos ont été prises à Spitzberg, lors d’un hiver très froid. Le grand tétras blanc s’approchait de moi et ressemblait à une boule de neige avec des yeux ».

Nous terminons avec une photo de Dakota Vaccaro, qui a eu le plaisir d’assister et d’immortaliser cette image amusante d’un renardeau avec une branche, qui pourrait bien être un cigare, dans la bouche. Voici comment l’Américain décrit ce moment :

« Alors que je travaillais au fin fond des forêts de Virginie, une famille de renards gris s’était installée sous le pont de la cabane abandonnée près de ma maison. Un jour, alors qu’ils s’entraînaient à chasser, l’un des renardeaux s’est précipité sur un petit morceau de bois et s’est mis à rouler avec sa proie. Fatigué après sa chasse, le renardeau s’est reposé en tenant la branche dans sa bouche, ce qui lui donnait une grande ressemblance avec un cigare. »

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :