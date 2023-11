Tremendissime nouvelle : la famille des Xiaomi Mi 10 recevra également HyperOS et ses essais internes ont déjà commencé

Il faut avouer que nous ne nous attendions pas à cette nouvelle compte tenu du temps écoulé depuis la sortie des Xiaomi Mi 10 Ultra, Xiaomi Mi 10 Pro, Xiaomi Mi 10 et Xiaomi Mi 10S, mais la marque refuse de les considérer comme finis. En effet, comme nous avons pu le savoir grâce à GSMChina, la société a commencé les tests internes de HyperOS pour ces appareils, ce qui est une excellente nouvelle.

Rappelons que nous parlons de téléphones qui ont été présentés en Chine à la fin de l’année 2019, il est donc réconfortant de savoir que ces appareils continueront à recevoir les dernières mises à jour du système d’exploitation de Xiaomi, même si de nombreux autres modèles plus récents ne pourront pas en dire autant.

C’est pourquoi acheter un haut de gamme a tout son sens

Il est important de noter que, bien sûr, nous ne parlons pour l’instant que des tests internes du logiciel sur ces appareils et qu’il faudra encore du temps avant qu’ils ne soient mis à jour. En réalité, il est probable que , mais au moins nous savons qu’ils travaillent dessus pour la rendre disponible le plus rapidement possible.





Toutes les versions de test de HyperOS pour la série Xiaomi Mi 10

Dans ce cas, la première version de test interne de HyperOS pour la série Xiaomi Mi 10 qui a été détectée est la OS-23.11.22, un logiciel qui, malheureusement, sera basé sur Android 13. Nous comprenons que cela aura des conséquences en termes de fonctionnalités dans le système, mais pour l’instant, nous en savons très peu à ce sujet.

Par conséquent, il ne nous reste plus qu’à attendre que Xiaomi continue de travailler à l’intégration de HyperOS sur ces quatre appareils afin de pouvoir en profiter le plus tôt possible. Nous n’avons pas de date de sortie confirmée, mais au moins nous avons la confirmation qu’ils travaillent dur pour les mettre à jour.

Source | GSMChina

