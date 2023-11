Le Samsung Galaxy S24 Ultra fuite en images réelles pour la première fois

Il y a déjà ceux qui ont réussi à obtenir un Samsung Galaxy S24 Ultra, et ils l’ont prouvé en publiant de vraies images de l’appareil.

Un Samsung Galaxy S24 de couleur argent dans une image dévoilée

Le voici : le Samsung Galaxy S24 Ultra est arrivé, d’une manière ou d’une autre, entre les mains de quelqu’un qui n’a pas hésité un instant à prendre une photo du design qui sera le prochain smartphone phare de la société sud-coréenne pour l’année prochaine 2023, et dont la présentation est prévue pour le 17 janvier à San José, aux États-Unis.

Les images révèlent l’esthétique du prochain smartphone de référence de l’entreprise, et elles permettent de clarifier encore plus certains détails sur le téléphone qui ont fait l’objet de rumeurs depuis un certain temps, y compris l’utilisation du titane comme matériau de construction au lieu de l’aluminium comme l’entreprise l’a fait jusqu’à présent.

Le Galaxy S24 Ultra se montre dans des photos réelles… avec un châssis en titane ?

Les images, partagées sur X par un compte n’ayant qu’une seule publication, montrent ce qui semble être une unité du Samsung Galaxy S24 Ultra dans une nouvelle finition argentée. Cette unité est dotée d’un châssis en métal brossé qui rappelle le modèle en titane naturel de la série iPhone 15 Pro.

Le dispositif peut être vu sous tous ses angles, y compris les parties avant et arrière, où l’une des grandes surprises réside dans la disparition des courbes sur le verre qui protège l’écran et l’arrière du téléphone. Avec l’arrivée de chaque nouvelle génération de la série Ultra, la marque a réduit le rayon de courbure jusqu’à inclure un écran presque plat dans le Galaxy S23 Ultra, et tout semble indiquer que Samsung a finalement décidé de franchir le pas et d’abandonner les courbes avec cette nouvelle génération.

Nous pouvons également voir comment le dispositif disposera d’un système de caméras dont la conception varie à peine par rapport à la génération actuelle, avec les quatre capteurs placés individuellement à l’arrière du téléphone. Un autre détail qui attire l’attention est le panneau situé sur le bord droit du téléphone, qui pourrait servir d’antenne pour le système Ultra Wide Band.

Les images ne révèlent pas beaucoup plus de détails sur le téléphone. Cependant, à ce stade, nous avons déjà pu recueillir beaucoup d’informations grâce aux différentes fuites et indices qui sont apparus au fil des mois. Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre que Samsung décide de l’annoncer officiellement.



