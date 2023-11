Une étude révèle vers quelle entreprise se dirigent la majorité des employés qui quittent Apple

Le destin le plus courant des employés quittant Apple est Google, tandis que ceux qui y entrent viennent généralement d’Intel.

Une étude découvre le destin le plus courant des employés qui quittent Apple

Le destin le plus courant des employés quittant Apple est Google. C’est ce que révèle une récente étude qui a découvert que la plupart des personnes qui quittent Apple vont chez Google. De plus, cela fonctionne aussi dans l’autre sens, révélant de quelles entreprises viennent généralement les personnes qui commencent à travailler pour la société de la pomme.

Google est le destin le plus courant des personnes qui quittent Apple

L’étude a été réalisée par Switch on Business. Une étude qui visait à déterminer quel géant technologique attire le plus de talents des entreprises concurrentes. Pour ce faire, ils se sont basés sur différents profils du réseau social LinkedIn.

Tout d’abord, ils ont recherché combien d’employés travaillaient chez Google (Alphabet), Amazon, Apple, Meta, Microsoft, IBM, Tesla, Oracle, Netflix, Nvidia, Salesforce, Adobe, Intel et Uber. Ensuite, ils ont cherché des employés travaillant actuellement dans l’une des entreprises de la liste, mais ayant auparavant travaillé dans une autre.

Grâce aux données recueillies, ils ont découvert que, dans le cas d’Apple, il est probable que les employés qui y entrent viennent de : Intel, Microsoft, Amazon, Google, IBM, Oracle, Tesla, Nvidia, Adobe et Meta. Il n’est pas étonnant qu’Intel soit en tête de liste, car il y a quelques années, Apple a dépensé un milliard de dollars pour acquérir la division des modems de la société dans le but de développer sa propre technologie. Dans le sens inverse, les destinations les plus courantes des employés qui quittent Apple sont : Google, Amazon, Meta, Microsoft, Tesla, Nvidia, Salesforce, Adobe, Intel et Oracle.

D’autre part, les données révèlent qu’Apple recrute peu d’employés des autres géants technologiques, seulement 5,7%. Un pourcentage bien inférieur à celui de Meta (26,5%), Google (25,1%) ou Salesforce (20,7%). Il est toujours intéressant de voir ce type d’études qui sortent de temps en temps, on ne sait jamais si ce genre d’informations pourra être utile à l’avenir.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :