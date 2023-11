Les 4 choses que les utilisateurs d’iPhone regrettent le plus lorsqu’ils passent à Android

Prévoyez-vous d’acheter un Android après avoir utilisé un iPhone ? Voici ce que vous risquez le plus de regretter.

Un Google Pixel 8 Pro aux côtés d’un iPhone 15 Pro Max / Image : AndroAall

Avant d’abandonner votre iPhone et d’acheter un téléphone Android, vous devriez prendre en compte certaines choses. Même si le transfert de toutes vos données d’un iPhone vers un Android est de plus en plus facile, il se peut qu’une fois la migration terminée, vous regrettiez certaines choses de votre ancien téléphone.

C’est ce que déclarent les membres de la plus grande communauté d’utilisateurs d’Android sur Internet, qui se sont demandé quelles sont les choses de l’iPhone qui manquent le plus lorsque l’on décide de quitter l’écosystème d’Apple et de rejoindre celui de Google.

AirDrop, iMessage ou simplicité : les raisons pour lesquelles les nouveaux utilisateurs d’Android regrettent leur iPhone

AirDrop reste en tête. Certains arguments sont déjà bien connus, et en particulier une grande partie des nouveaux utilisateurs d’Android venant de l’iPhone citent l’outil d’Apple qui permet de transférer des fichiers sans fil entre appareils comme l’une des fonctions qui leur manquent le plus. Il est vrai que Google promeut depuis longtemps le système Nearby Share comme alternative, et qu’il existe des moyens d’utiliser AirDrop sur Android (de manière quelque peu limitée), mais l’expérience reste moins satisfaisante.

La messagerie est également importante. Du moins pour une partie des anciens utilisateurs d’iPhone résidant dans des pays où des applications telles que WhatsApp n’ont pas autant d’importance. Après tout, iMessage est l’un des grands atouts d’Apple dans sa lutte contre Google, même si cela pourrait changer prochainement avec la décision d’Apple d’adopter le protocole RCS pour la messagerie.

La valeur de revente est un autre argument avancé par les anciens utilisateurs d’iPhone. Au fil des années, il est largement prouvé que les iPhone perdent moins de valeur que les Android, ce qui est important lorsque vous envisagez de vendre l’appareil sur le marché de l’occasion à l’avenir et de perdre le moins d’argent possible.

La gestion des notifications, autre source de préoccupation pour certains utilisateurs passant d’iOS à Android après des années d’utilisation. Certains se plaignent du fait qu’Android affiche des notifications pour « des choses qui n’ont pas besoin d’être notifiées », au lieu de suivre un chemin plus simple comme celui d’Apple, qui n’a même pas de barre d’état pour afficher les notifications.

Voici les 4 principales raisons pour lesquelles les utilisateurs d’Android regrettent leurs anciens iPhone, même si ce ne sont pas les seules. Certains mentionnent d’autres aspects tels que les mises à jour logicielles fréquentes, le déverrouillage sécurisé par reconnaissance faciale ou la sensation « premium » dans la conception des appareils.

Cependant, la grande majorité de ces aspects ne sont pas propres à l’iPhone, loin de là. Pour que la comparaison soit équitable, il est nécessaire de comparer les iPhone avec des modèles d’iPhone de prix équivalent, et c’est dans les gammes les plus élevées que l’on peut trouver de moins en moins de différences entre les modèles des deux écosystèmes jusqu’à atteindre un point où, finalement, tout se résume à des préférences personnelles et non pas à savoir si une plate-forme est supérieure à une autre.

