Joel Kinnaman, protagoniste de Silent Night de John Woo, n’a pas prononcé un seul mot pendant deux mois, ou presque.

Ce n’est pas si facile.

Joel Kinnaman dans Altered Carbon

Silent Night marque le retour de John Woo dans le monde du cinéma depuis qu’il a sorti Red Cliff en 2008, un film destiné au marché oriental d’une durée de près de 5 heures que nous avons pu apprécier en deux parties en Occident. À Hollywood, Woo s’est distingué par de nombreux films ayant une caractéristique commune : l’action, et, malgré son titre, Silent Night (ne pas confondre avec la comédie dramatique de 2021 avec Keira Knightley que nous vous recommandons de voir), aura également beaucoup de cela.

John Woo a mis du temps à revenir à l’action, son dernier film du genre étant Paycheck, qui date de 2003. Il nous avait auparavant offert des films de qualité indiscutable tels que Mission: Impossible 2 et Volte/Face, bien que ce dernier, où John Travolta et Nicolas Cage étaient les protagonistes, était plus charismatique qu’autre chose.

Lors de sa sortie en décembre de cette année, le 1er aux États-Unis, Silent Night aura Joel Kinnaman dans le rôle principal, qui a d’ailleurs travaillé avec Nicolas Cage dans Sympathy for the Devil, et que beaucoup d’entre vous vous souviendrez mieux comme étant le protagoniste de la première saison d’Altered Carbon, l’une des meilleures et plus originales séries de science-fiction de Netflix qui a néanmoins connu une nette baisse de qualité et une annulation abrupte lors de sa deuxième saison.

Un acteur silencieux (de méthode)

Nous ne savons pas s’il l’a toujours été, mais pour le retour triomphal du réalisateur hongkongais sur grand écran, Joel Kinnaman a choisi de ne prononcer pas un seul mot pendant le tournage, c’est-à-dire de ne pas parler pendant deux mois, étant donné que dans Silent Night, où il sera accompagné de Scott Mescudi, Harold Torres et Catalina Sandino Moreno dans cette histoire de vengeance, ni lui ni aucun autre personnage n’a de dialogue.

C’était une idée qu’il a partagée avec sa fiancée, Kelly Gale, à qui il a dit : « Écoute, ça va être difficile pour notre relation. Je ne vais pas parler pendant tout le tournage et je ne te parlerai pas non plus. Donc nous n’aurons aucune communication », ce à quoi elle n’a pas très bien réagi mais auquel elle a consenti.

Cependant, sans grande surprise, il n’a pas réussi à ne pas parler plus que quelques jours, car étant donné que le tournage se déroulait au Mexique et qu’il ne connaissait personne là-bas, il a fini par appeler sa petite amie parce qu’il se sentait seul. Ensuite, il a essayé une fois de plus, avoue-t-il dans une interview à The Tonight Show, mais en voyant le reste de la distribution sur le plateau, les maquilleurs, les responsables de la lumière, les caméras… tous en train de parler, il a fini par céder. « J’ai vraiment eu un trajet en voiture silencieux, vraiment, vraiment intense jusqu’au plateau. Le trajet en voiture était essentiellement tout, tu sais ? Donc cela m’a suffisamment chargé de silence pour le reste du tournage », plaisante Kinnaman.

