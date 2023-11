Le prochain flagship économique de Xiaomi se laisse déjà apercevoir en photos : voici à quoi ressemblera le Redmi K70 Pro

Le compte officiel de Redmi sur Weibo a partagé les premières images officielles du Redmi K70 Pro, le nouveau haut de gamme abordable de la marque.

Le nouveau Redmi K70 Pro dans ses deux couleurs disponibles : noir et blanc

Tout en préparant l’arrivée sur le marché mondial de ses nouveaux fleurons, les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro, le géant chinois travaille également sans relâche pour finaliser le lancement de sa gamme de terminaux phares sous la marque Redmi, à savoir les Redmi K70, Redmi K70E et Redmi K70 Pro, qui seront officiellement présentés le 29 novembre en Chine à 19h, 12h en France, et qui seront livrés avec HyperOS de série.

Alors que ces nouveaux terminaux de milieu de gamme supérieur de Redmi seront annoncés dans quelques jours seulement, les informations sur ceux-ci ne cessent d’affluer, et ainsi, si nous vous révélions il y a quelques jours que le Redmi K70E disposerait d’un processeur MediaTek Dimensity 8300 Ultra, devenant ainsi le premier smartphone du marché à être doté de cette puce, une nouvelle fuite provenant de la marque chinoise elle-même nous permet maintenant de voir le Redmi K70 Pro dans son intégralité grâce à ses premières photos réelles.

Le design du Redmi K70 Pro dévoilé

Redmi a récemment partagé, via le réseau social chinois Weibo, les premières images officielles du Redmi K70 Pro, un nouveau flagship abordable de Xiaomi qui probablement ne quittera pas la Chine.

Comme vous pouvez le voir sur ces photos, le Redmi K70 Pro sera disponible en deux teintes : blanche (au-dessus de ces lignes) et noire (sous ce paragraphe). En ce qui concerne son design, nous pouvons voir que le Redmi K70 Pro optera pour un corps aux bords plats et une partie arrière avec un grand module de caméras de forme rectangulaire qui occupe tout le bord supérieur et qui dépasse légèrement du châssis. Comme vous pouvez le voir gravé sur ce module, la grande protagoniste de ce triple module de caméras sera un capteur principal de 50 mégapixels avec OIS et un zoom optique 2x.

Redmi n’a pas encore confirmé les spécifications du Redmi K70 Pro, mais tout semble indiquer que le nouveau flagship abordable de la marque sera équipé d’un écran LTPO AMOLED avec une résolution 2K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8ème génération et d’une énorme batterie de 5 120 mAh avec une charge ultra-rapide de 120 W.

Quoi qu’il en soit, il ne nous reste plus qu’à attendre quelques jours pour connaître tous les détails du Redmi K70 Pro ainsi que de ses petits frères, les Redmi K70 et Redmi K70E, qui arriveraient sur le marché mondial en tant que POCO F6 Pro et POCO F6, respectivement.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :