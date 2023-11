Ceci est le Samsung Galaxy Z Flip5 le plus « fashion » et exclusif : il a été conçu avec Maison Margiela

La force de la personnalisation et des éditions limitées continue de croître chez Samsung, qui nous présente maintenant officiellement le Galaxy Z Flip5 habillé sur-mesure par Maison Margiela.

Le nouveau Galaxy Z Flip5 Maison Margiela Edition de Samsung dans une image promotionnelle.

De nos jours, avec les smartphones pliables qui conquièrent progressivement tous les catalogues, plus personne ne doute que les Galaxy Z de Samsung sont un succès dans une industrie avide d’innovations, d’autant plus qu’un Galaxy Z Flip5 avec un concept plus fashion et polyvalent que Samsung a su transformer en référence des smartphones pliables du marché et en l’appareil de ce type le plus vendu dans le monde entier.

Quoi qu’il en soit, cette formule plus axée sur la mode et sur un public jeune nécessite un travail plus poussé de personnalisation, que Samsung a développé avec ses éditions Bespoke en prélude à une série d’éditions exclusives et limitées qui arrivent progressivement sur certains des principaux marchés de Samsung, avec ce Galaxy Z Flip5 Maison Margiela Retro comme dernière de leurs créations déjà disponible en France.

Voici le nouveau Galaxy Z Flip5 édition exclusive, maintenant conçu avec Maison Margiela

Déjà en route vers le marché et spécialement destiné aux enthousiastes du monde de la mode, il est vrai que ce Galaxy Z Flip5 Maison Margiela Edition a été habillé des idées innovantes de la maison de haute couture parisienne, qui se distingue par une approche déconstructive de la mode bien que toujours avec une vision sophistiquée. Du moins, c’est ce que Samsung annonce dans son communiqué officiel.

Le téléphone est exactement le même à l’intérieur que celui que nous connaissons déjà, sans aucun changement dans le domaine matériel, bien que cela ne soit pas surprenant car cela arrive généralement dans ces cas-là.

Il y a des modifications dans son emballage, qui cette fois-ci se transforme en un coffret exclusif avec plusieurs accessoires et cadeaux, ainsi que dans son boîtier en verre, qui rappelle les vestes Margiela grâce à une technique de coloration exclusive de l’atelier de mode français.

Samsung et Maison Margiela veulent surprendre l’industrie en brisant les conventions, en soutenant ceux qui recherchent l’individualité. Stephanie Choi, VP et directrice marketing de Mobile eXperience Business chez Samsung Electronics.

D’autre part, la coque Flipsuit dit Samsung « incarne la recherche de singularité et de créativité » de Maison Margiela, accompagnée de deux cartes décorées et équipées d’une puce NFC, car en les plaçant et en les mettant en contact avec la partie arrière du Galaxy Z Flip5, le téléphone se thématisera exclusivement avec une interface spécifique de One UI.

Cette édition limitée Samsung Galaxy Z Flip5 Maison Margiela sera disponible sur les canaux en ligne de Samsung à partir du 30 novembre 2023, mais ne sera vendue que sur des marchés limités que Samsung n’a pas encore rendus publics.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :