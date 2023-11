Les meilleures offres sur les trottinettes et vélos électriques pour le Black Friday

Alors que le Black Friday approche à grands pas, c’est le moment idéal pour investir dans une nouvelle trottinette ou vélo électrique. Que vous cherchiez à améliorer votre trajet quotidien, à explorer le grand air, ou simplement à vous déplacer plus facilement en ville, ces offres vous offriront la chance de vous procurer l’équipement de vos rêves à des prix exceptionnels.

Dans cet article, nous présentons six des meilleurs trottinettes et vélos électriques actuellement disponibles sur le marché, chacun d’eux offrant des caractéristiques intéressantes de très bonnes performances. De l’autonomie impressionnante du KUKIRIN G2 MAX au confort de conduite de l’Eleglide M2, il y a quelque chose pour tous les goûts. N’hésitez plus, découvrez ces offres incroyables et trouvez le scooter ou vélo électrique qui vous convient le mieux.

Les réduction additionnelles

En plus de ces incroyables offres sur les trottinettes et vélos électriques, Geekbuying vous propose également des réductions supplémentaires que vous ne voudrez pas manquer. Avec les codes de réduction suivants, vous pouvez économiser encore plus sur vos achats :

GKB23BF50E : économisez 50€ pour tout achat de 550€ et plus

Et ce n’est pas tout ! Si vous payez avec PayPal, Klarna ou par carte de crédit/débit, vous pouvez bénéficier des remises supplémentaires suivantes :

Trottinette électrique KUKIRIN G2 MAX

Le KUKIRIN G2 MAX est un scooter électrique tout terrain, conçu pour vous emmener là où vous voulez aller avec style, confort et efficacité. Il est doté d’une batterie lithium-ion de grande capacité 48V 20Ah qui offre une autonomie allant jusqu’à 80 km. Il est également équipé d’un moteur puissant de 1000W capable de gravir des pentes jusqu’à 30 degrés et de gérer les terrains les plus difficiles. De plus, son tableau de bord intelligent affiche en temps réel toutes les informations essentielles : changement de vitesse, kilométrage, état de la batterie, vitesse, etc.

Pour un confort d’utilisation maximal, le KUKIRIN G2 MAX est doté d’un siège amovible et réglable en cuir, avec un coussin épais et élargi. Son système d’amortissement efficace peut absorber les bosses causées par un terrain difficile, pour une conduite plus confortable. Pour le Black Friday, bénéficiez d’une réduction de 15 euros avec le code GKB23BF50E.

Trottinette électrique JOYOR S8-S

Le JOYOR S8-S est un scooter électrique pliable doté de deux moteurs puissants de 600W, capables d’atteindre une vitesse de 55 km/h. Il dispose d’une batterie au lithium 48V 26Ah longue durée pour des déplacements prolongés sans se soucier de la recharge. De plus, son gabarit pliable et portable fait de lui le compagnon idéal pour les citadins en quête d’une solution de transport pratique.

Pour votre sécurité, le JOYOR S8-S est équipé d’un système de freinage avancé offrant une puissance de freinage réactive et fiable. Ses pneus de 10 pouces assurent un voyage en douceur sur toutes les surfaces. Profitez d’une réduction de 15 euros pour le Black Friday avec le code NNNFRS8.

Trottinette électrique Ninebot KickScooter MAX G30

Équipé d’un pneu anti-crevaison de haute qualité, le Ninebot KickScooter MAX G30 vous offre une meilleure absorption des chocs et une adaptabilité aux conditions routières complexes. Il vous permet de conquérir des pentes de 20% et possède un système de freinage avancé pour une sécurité optimale. Sa conception pliante rapide en 3 secondes le rend stable et pratique à transporter.

L’écran LED du MAX G30 affiche la puissance restante et d’autres informations de conduite importantes. Il dispose de trois modes de conduite pour s’adapter à divers besoins en matière de cyclisme. Bénéficiez d’une réduction de 15 euros avec le code GKB23BF50E pour le Black Friday.

Trottinette électrique ENGWE Y10

L’ENGWE Y10 est un scooter électrique de 10 pouces qui définit un nouvel équilibre entre vitesse, portée et portabilité. Doté d’un moteur de 350W, il offre une puissance suffisante pour des balades fluides. Sa vitesse maximale de 25 km/h peut être ajustée selon vos préférences, et sa batterie 36V 13Ah offre une autonomie pouvant atteindre 65 km.

Ce scooter est doté d’un système de freinage fiable pour une sécurité optimale, et est conçu pour accueillir des cyclistes mesurant entre 155 et 180 cm. Il comprend des phares à LED et un compteur à LED pour une meilleure visibilité et une commodité accrue pendant les trajets. Pour le Black Friday, utilisez le code NNNFREY10 pour obtenir une réduction de 10 euros.

VTT électrique Eleglide M2

L’Eleglide M2 est un vélo électrique de montagne muni de pneus gonflables de 27,5×2,35 pouces et d’un moteur de 250W. Il offre une vitesse maximale de 25 km/h et une autonomie pouvant aller jusqu’à 125 km en mode assistance, grâce à sa batterie lithium-ion amovible de 15 Ah.

L’Eleglide M2 dispose d’une transmission Shimano 24 vitesses pour une conduite fluide et sans effort. Il est également doté de suspensions hydrauliques et de freins à disque hydrauliques pour améliorer votre expérience de conduite. En outre, il propose 5 niveaux d’assistance et un mode marche à 6 km/h pour une conduite personnalisable. Pour le Black Friday, profitez d’une réduction de 15 euros avec le code 23BFEB55E.

Vélo de montagne EUENI FXH009

L’EUENI FXH009 est un vélo de montagne électrique équipé d’un puissant moteur sans balais de 750W et d’une transmission Shimano 7 vitesses. Il offre une vitesse maximale de 45 km/h et une autonomie impressionnante de 45 à 50 km en mode électrique. Avec l’assistance au pédalage, l’autonomie peut atteindre 96 km.

Ce vélo offre également un confort de conduite optimal avec son affichage convivial LCD qui fournit des informations claires sur la vitesse, le niveau de la batterie et d’autres données importantes. Profitez d’une réduction de 15 euros pour le Black Friday avec le code 23BFEB55E.

