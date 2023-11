Attention si vous avez un Samsung Galaxy, les meilleurs écouteurs ne s’entendent pas bien avec lui

Oui, les nouveaux Sony WF-1000XM5 sont les meilleurs écouteurs true wireless du marché, mais si vous les utilisez avec un Samsung Galaxy, vous manquerez certaines de leurs meilleures fonctionnalités.

Les nouveaux Sony WF-1000XM5 sont les meilleurs écouteurs TWS que vous pouvez acheter. / Image : AndroAall

Il y a de nombreux appareils Samsung Galaxy vendus à l’échelle mondiale, et il y a aussi la valeur ajoutée et la technologie propriétaire intégrées par le fabricant coréen dans ses appareils et le logiciel One UI. Cependant, cela génère souvent des contreparties et des concessions négatives, comme nous allons vous le raconter maintenant.

En effet, bien que les nouveaux Sony WF-1000XM5 soient les meilleurs écouteurs true wireless intra-auriculaires que vous puissiez trouver dans toute l’industrie, notre analyse approfondie le confirme ainsi que les Prix Netcost-security.fr 2023, la réalité est que ils ne fonctionneront pas parfaitement avec votre superbe téléphone Samsung Galaxy, précisément en raison de la technologie propriétaire que Samsung utilise dans son écosystème.

Ainsi, et bien que nous expliquions maintenant tous les problèmes, la première chose que vous devez savoir est que si vous avez un Samsung Galaxy, les WF-1000XM5 de Sony ne sont pas les meilleurs écouteurs pour lui, donc ne vous précipitez pas sur les offres du Black Friday, qui sont nombreuses, avant de lire ce que nous avons à vous dire… Allons-y !

Les options d’audio spatial et de ‘head tracking’ ne fonctionneront pas si vous utilisez des Sony WF-1000XM5 avec votre Samsung Galaxy

Ainsi, sans détour, si vous avez un Samsung Galaxy et que vous achetez les Sony WF-1000XM5, les meilleurs true wireless du marché, la réalité est que vous continuerez à bénéficier d’une qualité audio très élevée mais vous perdrez certaines des fonctionnalités les plus modernes et attrayantes offertes par tout le segment haut de gamme du secteur de l’audio, telles que l’audio spatial et le head tracking.

Et cela n’est dû à aucun problème de Sony, car comme vous le verrez, la société basée à Minato a récemment implémenté cette fonctionnalité dans ses écouteurs les plus importants grâce à une mise à jour du firmware :

En réalité, c’est plutôt Samsung qui limite la fonctionnalité en proposant pour ses écouteurs Galaxy Buds une technologie propriétaire d’audio spatial, qui fonctionne correctement mais est exclusive à ses écouteurs réglés par AKG.

Je crains de l’avoir vérifié moi-même, donc je peux vous en parler de première main, mais pour fournir plus d’informations, sachez que les utilisateurs de la communauté SonyHeadphones sur Reddit mentionnent également ce problème, et une fois les écouteurs connectés à n’importe quel Samsung Galaxy, il est impossible de trouver le bouton pour activer le ‘head tracking’ dans les options Bluetooth comme l’indiquent les manuels de Sony.

Quoi qu’il en soit, les écouteurs fonctionnent à merveille sans l’audio spatial et leur son est vraiment spectaculaire, bien que nous ne comprenions pas très bien la limitation de Samsung. Voici un lien si vous souhaitez profiter de l’offre sur ces écouteurs lors du Black Friday 2023 :

