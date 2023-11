La technologie qui se mange : création d’un dispositif capable de mesurer la fréquence cardiaque depuis l’intérieur du corps

Cette capsule peut surveiller les signes vitaux d’une personne sans avoir besoin de tubes ou d’appareils gênants.

Voici comment fonctionne ce minuscule dispositif

Surveiller le rythme cardiaque et contrôler la respiration sont des processus médicaux distincts qui impliquent chacun des directives spécifiques. Pour suivre de manière fiable chacun de ces processus, des machines et des tubes sont nécessaires, mais les chercheurs du MIT, de Celero Systems et de l’Université de Virginie-Occidentale ont développé conjointement une petite capsule à avaler capable d’effectuer les deux fonctions simultanément.

Une capsule de la taille d’un comprimé

Le dispositif capable de le faire a la taille d’une pilule. Il dispose d’un accéléromètre pour mesurer la fréquence cardiaque et respiratoire du patient. Il pourrait représenter une avancée révolutionnaire en médecine, car il serait capable de surveiller les signes vitaux d’un patient, qu’il soit dans le coma, addicté aux opioïdes ou simplement qu’il souhaite savoir s’il souffre d’apnée du sommeil.

Non seulement il pourra sauver des vies en alertant les professionnels de la santé en cas de défaillance respiratoire ou cardiaque, mais il aidera également à prévenir des maladies telles que l’apnée du sommeil mentionnée précédemment. De plus, les toxicomanes aux opioïdes, dont l’un des principaux dangers est la capacité à déprimer le système respiratoire, en tireront également profit.

Le dispositif a déjà été testé sur des humains. Tout d’abord, il a été testé sur des animaux, qui ont répondu positivement et sans gêne après avoir ingéré la capsule. Après ce premier succès, des tests ont été réalisés sur 10 volontaires, dont les paramètres ont été surveillés pendant qu’ils dormaient avec les appareils classiques dédiés à cette tâche tout en étant également mesurés avec la capsule. Les résultats étaient extrêmement similaires, ce qui confirme sa fiabilité. Bien qu’il puisse sembler tiré de la science-fiction d’une série médicale, cela est déjà une réalité.

Le dispositif intègre un accéléromètre, deux batteries et une antenne sans fil qui transmet les données à un dispositif récepteur externe, qui peut être un ordinateur portable. Tous les composants, qui sont en quelque sorte similaires à ceux des téléphones portables, voyagent à travers le tractus digestif dans la capsule. L’estomac est l’un des meilleurs organes du corps humain pour surveiller à la fois la respiration et la fréquence cardiaque, car il est proche des poumons et du cœur ; cependant, il n’est pas le seul.

