Ça coûte seulement 139 euros, ça a exactement ce dont tu as besoin et ça met la pression à Xiaomi.

Tu n’as pas à payer 150 euros, ni même pour ramener à la maison un Motorola joli et performant.

Le joli arrière du Motorola moto g23.

Un des meilleurs smartphones pas cher de Motorola est en promotion sur Amazon, c’est un véritable bijou. Nous parlons du Motorola moto g23, que tu peux recevoir chez toi pour seulement 140 euros. Es-tu utilisateur d’Amazon Prime ? Tu n’auras pas à payer un seul euro pour la livraison, ni même attendre plus de 2 jours.

Le Black Friday nous offre des offres spectaculaires sur toutes sortes de produits, c’est un excellent moment pour se renouveler. Garde à l’esprit que cet appareil est également en baisse de prix sur la boutique officielle de Motorola, tu n’as donc aucune excuse. L’univers a conspiré pour que tu ramènes à la maison un téléphone portable équilibré et à bon prix aujourd’hui, nous te disons tout ce que tu dois savoir à son sujet.

Motorola moto g23

Tout ce que tu gagnes avec le mobile Motorola

Le cerveau de ce Motorola est le Helio G85 créé par MediaTek et il se chargera de faire fonctionner tout comme il faut. Tu n’auras aucun problème à faire fonctionner en toute fluidité les applications que tu utilises au quotidien, tu pourras lui faire confiance. Nous ne l’avons pas mentionné, mais il est accompagné de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage.

À l’avant de ce g23 moto, un écran de 6,5 pouces, une résolution HD+ et 90 Hz qui rendent très bien. Ne te laisse pas tromper par le prix de l’appareil, ce panneau a un niveau suffisant pour en profiter chaque jour. Ce sera un bon endroit pour profiter de tes séries, de tes streams et de tes films préférés.

Tu trouveras 3 caméras à l’arrière de notre choix. Sors de chez toi, vis toutes sortes d’aventures et capture-les avec son appareil photo principal de 50 mégapixels, son grand angle de 5 mégapixels et son appareil photo macro de 2 mégapixels. Que peut-on demander de plus ?

Motorola moto g23

Je n’ai aucun doute, ce Motorola est l’un des meilleurs achats pour moins de 150 euros. Le smartphone de la célèbre compagnie arrive avec une fiche sur laquelle tu trouveras tout ce dont tu as besoin et qui est capable d’offrir une bonne expérience utilisateur. Que peut-on demander de plus pour seulement 140 euros ?

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :