Apple lançerait les AirPods Max 2 en 2024 : voici leurs caractéristiques impressionnantes

Apple développerait déjà les AirPods Max 2 et leurs nouveautés en feraient les meilleurs écouteurs qu’ils aient jamais fabriqués

Les dernières rumeurs suggèrent que les AirPods Max 2 sont en route, bien qu’il faille attendre jusqu’en 2024 pour les connaître.

Les AirPods Max sont les écouteurs les plus avancés et les plus chers d’Apple, mais ils reçoivent également le moins de mises à jour. La première génération a été lancée en décembre 2020 et depuis, il n’y a eu aucune nouveauté importante. Cependant, selon l’analyste Mark Gurman, Apple serait en train de préparer une deuxième génération des AirPods Max pour l’année 2024.

Quelles nouveautés apporteraient les AirPods Max 2?

Les AirPods Max 2 pourraient intégrer plusieurs améliorations par rapport à leur prédécesseur, tant en termes de design que de performances. Voici certaines des nouveautés potentielles qui feraient des AirPods Max 2 des écouteurs uniques:

Un port USB-C à la place de Lightning, ce qui permettrait une charge plus rapide et compatible avec d’autres appareils Apple et d’autres marques.

Une meilleure annulation active du bruit, qui pourrait rivaliser avec celle des meilleurs écouteurs du marché et offrir une expérience sonore immersive.

Une plus grande autonomie de la batterie, actuellement d’environ 20 heures avec une seule charge et qui pourrait augmenter jusqu’à 25 ou 30 heures.

De nouvelles options de couleur, pouvant inclure des tons plus vifs ou personnalisés, ainsi que différents finitions et matériaux.

Une puce U2 pour la fonction de localisation précise dans l’application Localiser, ce qui faciliterait la recherche des écouteurs en cas de perte ou de vol et qui pourrait également améliorer la connectivité avec d’autres appareils.

Une nouvelle puce H2 destinée à améliorer la sortie audio de ces écouteurs et également la latence.

Compatibilité avec Bluetooth 5.3.

Un étui de transport avec une conception améliorée.

Combien coûteraient les AirPods Max 2?

Le prix des AirPods Max 2 est inconnu, mais compte tenu du fait que les AirPods Max actuels coûtent 579 euros, il est probable que la deuxième génération ne sera pas moins chère. Il suffit donc d’attendre le prochain événement d’Apple pour savoir si ces écouteurs arriveront finalement sur le marché.

