La nouvelle Karaté Kid reçoit plus de 10 000 demandes en un jour pour être le nouveau Daniel-san

24 heures c’est ce qu’il a fallu à la nouvelle Karaté Kid pour recevoir plus de 10 000 demandes pour jouer le nouveau disciple de la discipline Miyagi-Do (ainsi appelée en hommage au maître Miyagi, interprété par l’acteur et humoriste décédé en 2005, Pat Morita). Bien sûr, il semble que le fait de savoir jouer ne soit pas nécessaire pour pouvoir prétendre à devenir le nouveau Daniel-San, ou quel que soit le nom du disciple de Jackie Chan et Ralph Macchio cette fois-ci.

En effet, il y a seulement quelques jours, les deux acteurs et maîtres d’arts martiaux nous ont surpris, nous et les autres, avec une vidéo dans laquelle ils annonçaient un nouveau film de la célèbre franchise (le sixième après les trois numérotés, Le nouveau Karaté Kid et The Karaté Kid), motivé également par le succès de Cobra Kai, la série que nous pouvons maintenant voir sur Netflix, la chaîne qui l’a récupérée après son échec retentissant sur YouTube, où elle était l’un des principaux attraits pour obtenir le premium (indice : ça n’a pas fonctionné).

Apparemment, nous n’étions pas les seuls à accueillir avec enthousiasme l’idée d’une nouvelle suite, car selon The Hollywood Reporter, en moins de 24 heures, la boîte aux lettres de Sony Pictures, la société de production d’un film dont nous ne savons rien d’autre sinon que Daniel LaRusso et M. Han y apparaîtront à nouveau, était remplie de 10 000 candidats.

Exigences pour devenir le nouveau disciple

10 000 peuvent sembler beaucoup, et c’est encore plus impressionnant lorsque l’on considère l’un des critères pour pouvoir prétendre au rôle, à savoir être chinois ou avoir une ascendance chinoise. Évidemment, il faut parler couramment l’anglais, et des notions de base de mandarin seront également appréciées. De plus, il faut avoir entre 15 et 17 ans et avoir des connaissances en arts martiaux ou en mouvements de gymnastique, ainsi que prévoir sa disponibilité entre mars et juin 2024, période présumée du tournage de ce nouveau film de karaté.

Non, savoir jouer n’est pas une exigence, bien que cela soit pris en compte.

