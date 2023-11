Bientôt, il ne sera pas nécessaire d’avoir des amis pour parler sur WhatsApp

Bientôt la nécessité d’avoir des amis pour utiliser WhatsApp prendra fin : l’intégration de l’IA permettra de converser avec des bots

WhatsApp prévoit d’intégrer l’IA afin de rendre inutile la nécessité d’avoir des amis pour utiliser l’application.

Que se passerait-il si vous pouviez discuter avec quelqu’un qui n’existe pas ? Ou si vous pouviez recevoir des réponses d’un personnage de fiction, d’une célébrité ou d’un expert dans un domaine ? C’est ce que proposent les chats d’IA, des applications qui utilisent l’intelligence artificielle pour générer des réponses automatiques à partir d’un texte ou d’une image. Ces chats d’IA prennent de l’ampleur sur WhatsApp, l’application de messagerie la plus utilisée au monde.

Les chats d’IA sont une forme de divertissement, d’éducation ou de thérapie qui s’appuient sur la technologie des générateurs de texte, des modèles d’apprentissage profond capables de créer des textes cohérents et originaux à partir d’une entrée. Ces modèles sont formés avec de grandes quantités de données, comme des livres, des articles, des conversations ou des réseaux sociaux, et ils apprennent à imiter le style, le ton et le contenu de ces textes.

Comment fonctionnent les chats d’IA sur WhatsApp ?

C’est grâce à WABetaInfo que cette information a pu être connue, car ils ont analysé la version bêta 23.24.10.71 pour iOS et ont découvert que l’application de messagerie de Meta prévoit d’intégrer les chats avec IA, ce qui rendra bientôt inutile la nécessité d’avoir des amis pour parler sur WhatsApp.

Les captures d’écran obtenues montrent qu’il suffira de cliquer sur un bouton spécial intégré dans WhatsApp pour discuter avec un bot. Ce bouton affichant un cercle de différentes couleurs permettra d’accéder aux différents bots disponibles sur WhatsApp.

En plus de vous permettre d’interagir avec des bots dotés d’IA, ce nouveau bouton vous permettra d’effectuer différentes tâches et pourra être invoqué depuis des groupes pour, par exemple, générer une image ou poser n’importe quelle question que vous souhaitez résoudre.

L’intégration de l’IA dans WhatsApp est quelque chose sur lequel Meta semble travailler depuis un certain temps, il ne reste plus qu’à attendre pour voir si cela devient réalité et s’intègre dans de futures mises à jour de l’application de messagerie.

