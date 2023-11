Woody et Buzz Lightyear feront leur retour dans Toy Story 5

Tim Allen, la voix de l’intrépide astronaute, le confirme

Je vois double, 4 Buzz Lightyear

Quatre nous semblaient déjà trop, surtout parce que Toy Story 3 a brillamment conclu l’histoire d’Andy et de ses jouets, le shérif Woody et l’astronaute Buzz Lightyear, mais cela n’a pas arrêté Pixar et surtout Disney de faire un quatrième… qui n’était pas si mal du tout non plus. En réalité, ce dernier film, qui a rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office, a tellement bien marché que faire une cinquième partie était simplement une question de temps, et en février, la Maison de Mickey a confirmé l’inévitable : il y aura Toy Story 5, ainsi que Frozen 3 et Zootopie 2, et apparemment, nous aurons aussi Frozen 4 dans le futur.

Mais ce que nous ne savions pas, c’était comment la saga allait se poursuivre, car elle s’était terminée, et attention aux spoilers, avec Woody et Buzz Ligthyear séparés, et nous pensions que cela allait être ainsi pour toujours. Si vous vous en souvenez, dans Toy Story 4, le cow-boy décide de randonner avec Bo Peep, un personnage qui avait disparu dans les films précédents. Ensemble, ils se lancent dans une nouvelle aventure au lieu de retourner chez Bonnie, la petite fille à qui Andy avait donné sa boîte pleine de jouets. Pendant ce temps, les autres jouets, y compris Buzz Lightyear, poursuivent leur vie avec Bonnie.

Encore réunis

Mais maintenant, si nous écoutons Tim Allen, qui est très bavard ces derniers temps et qui a récemment ouvert la porte à une possible suite de sa série Un chapuzas en casa, nous pourrions avoir un nouvel indice sur le prochain film d’animation, car l’acteur qui prête sa voix à Buzz Lightyear a assuré qu’il sera dans le film et que le studio lui a déjà demandé de rejoindre Tom Hanks (Woody) une fois de plus dans le casting. « Bob Iger, le patron de Disney, a dit que c’était en cours, en réalité, il a dit que ça allait se passer », a commenté Allen lors d’une récente apparition dans The Tonight Show. « Ils se sont approchés de Tom [Hanks] et moi pour reprendre les rôles« .

Il ne reste plus qu’à attendre que Tom Hanks accepte et à en apprendre un peu plus sur Toy Story 5, une suite dans laquelle Allen a de grands espoirs. « Selon les rumeurs, le scénariste qui travaille [sur Toy Story 5] a écrit l’un des meilleurs Toy Story et comme il l’a dit lui-même : ‘Si je ne l’avais pas bien fait, je ne le ferais pas maintenant' ».

