On est en train de créer l’IA la plus grande du monde: son objectif est de stocker toutes les connaissances scientifiques de la planète

IA : sauvergarder les connaissances scientifiques du monde entier

Une IA experte en sciences et technologies pourrait accélérer les développements

Les IA comme GPT-4 sont le fruit du futur le plus évident. Pour beaucoup, c’est pratiquement de la science-fiction, mais la réalité est qu’elles sont là, présentes devant nos yeux, facilitant la vie des gens à de nombreuses occasions. C’est pourquoi il n’est pas étonnant que nous assistions à des projets ambitieux qui cherchent à repousser les limites et à permettre une avancée révolutionnaire dans le monde de la recherche.

C’est ainsi qu’est née Aurora GPT, une IA scientifique qui aura plus d’un billion de données prêtes à soutenir toute recherche scientifique qui en aura besoin.

La plus grande IA du monde scientifique est arrivée

Comme le signale HPC Wire, l’objectif est vraiment ambitieux. Créer une nouvelle intelligence artificielle gigantesque avec un billion de données scientifiques qui serviront à mener à bien des études scientifiques de haut niveau à l’avenir. Pour cela, des institutions éducatives se sont associées à Intel pour utiliser le superordinateur Aurora, l’un des plus puissants actuellement dans le monde.

Pour l’instant, le projet en est encore à ses débuts, mais il est stimulant d’imaginer que cette idée puisse accélérer des recherches qui prendraient autrement des milliers d’années, simplement grâce au fait qu’une IA peut traiter d’énormes quantités de données en très peu de temps. Ainsi, cette invention pourrait être totalement révolutionnaire et apporter une quantité de progrès sans précédent.

De plus, des accords de collaboration internationale permettent à tous les pays ou institutions intéressés de participer au projet. Cela permet une plus grande quantité de connaissances et donc une vision plus large de l’IA lorsqu’il s’agit de mener les recherches nécessaires.

Le projet, en hommage au superordinateur d’Intel qui l’héberge, s’appelle Aurora GPT, et l’objectif est qu’il soit un modèle de langage spécialement entraîné pour la connaissance scientifique.

En résumé, voici ce que nous avons :

La nouvelle intelligence artificielle sera la plus gigantesque jamais créée.

Son objectif est clair : accélérer la production scientifique en favorisant de nouvelles découvertes rapidement et en toute sécurité.

L’IA est parfaite pour réduire les temps de recherche très longs nécessitant l’analyse d’énormes volumes de données.

Elle sera destinée à tous les scientifiques de la planète et pourrait être totalement révolutionnaire.

Elle a été baptisée Aurora GPT car elle utilise le superordinateur Aurora pour traiter ces données.

Il existe un projet de collaboration internationale avec le monde entier afin que l’IA puisse bénéficier des connaissances les plus profondes actuellement disponibles.

Ainsi, l’utilisation de l’IA pour un processus de recherche plus poussé peut être très intéressante. Dans de nombreux domaines, il a déjà été démontré que l’IA est essentielle pour accélérer les investigations. Comme nous l’avons vu dans le passé, un processus qui pourrait prendre plus de 2000 ans à un être humain ne prend que quelques secondes à une IA, comme dans le cas du robot capable de produire de l’oxygène.

Il reste encore beaucoup de travail à faire, car le projet en est à ses débuts, mais il est indéniablement prometteur et il pourrait briser un grand nombre de barrières étonnantes dans le monde de la recherche.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :