La meilleure application officielle pour personnaliser votre Samsung Galaxy atteint les 100 millions de téléchargements

Une application qui offre une large gamme de personnalisations spécialement conçues pour Samsung.

L’application Good Lock est l’une des plus populaires de la Galaxy Store

Samsung dispose de nombreuses applications spéciales dans la Galaxy Store, et l’une des plus remarquables est Good Lock, qui permet de personnaliser l’apparence visuelle de l’interface de votre Samsung. Grâce à cela, Good Lock a déjà atteint les 100 millions de téléchargements et s’impose comme une application de personnalisation idéale pour les téléphones de la marque sud-coréenne.

Good Lock, le personnalisateur

Good Lock est une application disponible dans la Galaxy Store, elle est entièrement gratuite et une fois téléchargée, vous pourrez découvrir toutes les fonctions que vous pouvez personnaliser grâce à son support officiel de Samsung. Il y a quelques années, lorsqu’elle était une nouvelle application, elle n’avait pas la même notoriété car elle sacrifiait beaucoup de performances pour personnaliser au maximum le système, mais la version actuelle offre des performances supérieures à celles des applications tierces, ce qui lui a permis de convaincre plus de 100 millions d’utilisateurs.

Le fonctionnement de Good Lock est plus facile qu’il n’y paraît à première vue. Cette application, qui fonctionne en activant différents plug-ins qui permettent d’enrichir l’expérience par rapport à l’interface de base. Que ce soit avec vos menus, votre écran d’accueil, votre écran de verrouillage ou votre barre de notifications, Good Lock vous permettra de créer une expérience adaptée à vos goûts et besoins personnels.

Le trône du marché Android

Depuis des années, Samsung est la marque la plus populaire parmi les appareils Android. C’est une marque de référence, non seulement pour les smartphones de toutes gammes où elle propose de nombreux appareils, mais aussi sur des marchés tels que les tablettes ou les wearables, où elle se distingue toujours par des appareils de qualité premium.

Tandis que dans les smartphones se distingue un téléphone complet comme le Samsung Galaxy S23 Ultra, récemment récompensé chez Netcost-security.fr comme le meilleur smartphone de 2023, ou les pliables Galaxy Z Flip5 et Fold5, dans les tablettes se distingue la récente Samsung Galaxy Tab S9+, et dans les montres, les populaires Samsung Galaxy Watch 6 et Watch 6 Classic.

Son positionnement privilégié sur le marché implique également que Samsung soit au centre de nombreuses rumeurs, spéculations et fuites constantes d’informations sur son nouveau flagship, le Samsung Galaxy S24. Ce téléphone, qui sera lancé en début d’année 2024, viendra prendre la relève de la populaire série S23 et continuera à se positionner comme une marque phare dans le secteur des smartphones.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :