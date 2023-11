Augmentez la durée de vie de la batterie de votre Xiaomi et améliorez sa santé avec cette astuce

Un aspecto qui nous préoccupe le plus lors de l’utilisation d’un smartphone est de pouvoir conserver la santé de la batterie pendant le plus longtemps possible. C’est l’un des composants qui se dégrade le plus avec le temps, il est donc important de se rappeler constamment que nous devons en prendre soin si nous ne voulons pas la remplacer plus tôt que prévu.

Pour y parvenir, il est essentiel de contrôler en permanence le processus de charge de la batterie, car la surchauffe pendant la charge peut accélérer sa détérioration. C’est pourquoi, dans cet article, nous vous montrons comment savoir quand la batterie est complètement chargée grâce à une notification automatique émise par votre téléphone, afin que le chargeur ne reste pas branché plus longtemps qu’il ne devrait.

Comment créer une alarme pour que votre smartphone Xiaomi vous avertisse lorsque la batterie est pleine

Comme nous l’avons dit, le processus de charge du téléphone est l’une des actions qui dégrade le plus la batterie, et si nous maintenons le chargeur branché pendant plus longtemps que nécessaire, cette surchauffe pourrait devenir un problème à l’avenir. C’est pourquoi l’application que nous allons vous montrer va vous permettre d’être averti lorsque la batterie atteint 100% et que vous pouvez ensuite débrancher le chargeur.

Dans ce cas, nous allons utiliser l’application Electron, une application avec des dizaines de fonctionnalités intéressantes pour votre smartphone Android et que vous pourrez utiliser gratuitement. En réalité, nous vous recommandons de l’installer si vous voulez avoir toutes les informations sur votre batterie, notamment savoir si le chargeur que vous utilisez est en bon état, ou même la vitesse de charge en temps réel.

En plus de ces fonctionnalités que nous avons mentionnées, cette application permet également de définir une alarme qui nous prévient lorsque l’appareil est chargé à un pourcentage que nous déterminons, afin que nous puissions toujours contrôler l’état de la batterie disponible pour la préserver dans les meilleures conditions possibles.

La configuration est extrêmement simple, car vous devez simplement suivre les étapes suivantes :

Une fois l’application Electron installée sur votre téléphone Xiaomi, ouvrez-la

Maintenant, dans le menu inférieur, cliquez sur l’icône de la feuille de papier, puis activez la section « Alarme batterie pleine »

Définissez simplement le pourcentage de batterie à partir duquel vous souhaitez recevoir une notification pour pouvoir débrancher le chargeur

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :