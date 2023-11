HONOR 100 et HONOR 100 Pro: beaucoup de puissance et pari sur le design dans la nouvelle gamme haute économique de HONOR

HONOR a présenté en Chine sa nouvelle famille de smartphones haut de gamme, composée des HONOR 100 et HONOR 100 Pro.

Les nouveaux HONOR 100 et HONOR 100 Pro présentés en Chine

Il semble que ce soit hier que nous avons assisté à l’arrivée de la série HONOR 90 sur le marché mondial, mais la société chinoise a déjà tourné la page et est prête à entrer dans une nouvelle ère. Aujourd’hui, la société a officiellement présenté sa nouvelle famille de smartphones haut de gamme, composée des nouveaux HONOR 100 et HONOR 100 Pro.

Les deux téléphones ont été présentés en Chine, où ils seront d’abord mis en vente avant de faire le saut sur le marché international.

Série HONOR 100, toutes les informations

Comparaison HONOR 100 et HONOR 100 Pro Caractéristiques HONOR 100 HONOR 100 Pro Dimensions 161,9 x 74,1 x 7,8 mm

183 grammes 163,7 x 74,7 x 8,2 mm

195 grammes Écran Écran OLED de 6,7 pouces, 2664 x 1200 pixels, taux de rafraîchissement de 120 Hz Écran OLED de 6,7 pouces, 2664 x 1200 pixels, taux de rafraîchissement de 120 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM 12/16 Go 12/16 Go Système d’exploitation MagicOS 7.2 basé sur Android 13 MagicOS 7.2 basé sur Android 13 Stockage 256/512 Go 256/512 Go / 1 To Caméras Principal Sony IMX906 de 50 mégapixels avec ouverture ƒ/1.95, OIS + Capteur ultra grand angle de 12 mégapixels

Caméra frontale de 50 mégapixels Principal Sony IMX906 de 50 mégapixels avec ouverture ƒ/1.95, OIS + Capteur ultra grand angle de 12 mégapixels + capteur téléobjectif de 32 mégapixels avec zoom optique et OIS

Caméra frontale Sony IMX816 de 50 mégapixels Batterie 5000 mAh avec charge rapide de 100 W 5000 mAh avec charge rapide de 100 W Autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran, double SIM Lecteur d’empreintes digitales à l’écran, double SIM Connectivité 5G, Bluetooth 5.3 compatible avec LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2×2 MIMO, NFC 5G, Bluetooth 5.3 compatible avec LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2×2 MIMO, NFC

Il est possible de trouver plusieurs changements importants en ce qui concerne le design de cette nouvelle série par rapport à la génération précédente. De plus, parmi les deux modèles qui composent cette série, il y a aussi quelques différences.

Le HONOR 100 a un corps légèrement plus compact que celui de son grand frère, et son module de caméras est également différent, car ses lentilles sont disposées de manière verticale à l’intérieur d’une sphère coupée sur un côté, ce qui donne une forme en « D ».

À l’intérieur, on peut trouver un capteur principal Sony IMX906 de 50 mégapixels de résolution soutenu par un système de stabilisation optique. À cela s’ajoute un deuxième capteur de 12 mégapixels associé à un objectif ultra grand angle.

Quant au HONOR 100 Pro, il conserve ces deux capteurs mais ajoute un troisième de 32 mégapixels soutenu par un objectif téléobjectif qui, selon la marque, peut atteindre jusqu’à 50 fois de zoom numérique.

À l’avant, les deux modèles sont équipés du même écran de 6,7 pouces basé sur la technologie OLED et d’une résolution Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Dans les deux cas, nous avons des écrans incurvés sur les côtés, qui intègrent un trou situé en haut au centre, où se cache l’appareil photo selfie et, dans le cas du HONOR 100 Pro, le capteur destiné à la reconnaissance faciale.

Pour cette nouvelle génération, HONOR a choisi d’équiper les deux appareils de processeurs signés par Qualcomm. Dans le HONOR 100 Pro, nous trouvons un vieil habitué de la gamme haut de gamme : le Snapdragon 8 Gen 2, soutenu par 12 ou 16 Go de RAM et un stockage de 256, 512 Go ou même 1 To.

La grande surprise se trouve à l’intérieur du HONOR 100, car il s’agit du premier smartphone à être équipé du nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, qui aspire à devenir le nouveau roi du segment du haut de gamme économique. Il est également accompagné de 12 ou 16 Go de RAM, et les variantes de stockage de 1 To disparaissent.

Le HONOR 100 et le 100 Pro sont tous deux équipés d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 100 W, et la version la plus avancée comprend également la charge sans fil. Tout cela, avec Android 13 comme système d’exploitation, personnalisé par MagicUI dans sa version 7.2.

Prix de la série HONOR 100 et date de disponibilité

Pour l’instant, les nouveaux appareils de la marque ont été présentés en Chine, et aucune information n’est disponible sur leur arrivée sur le marché mondial.

Les prix de chaque appareil dépendent de la variante de stockage et de mémoire choisie :

HONOR 100 : à partir de 2499 yuans, soit environ 323 euros

: à partir de 2499 yuans, soit environ 323 euros HONOR 100 Pro : à partir de 3399 yuans, soit environ 440 euros

