Voici les téléphones et tablettes Samsung qui seront mis à jour vers Android 14 au cours des prochains mois

La mise à jour vers Android 14 avec One UI 6 sera disponible sur un total de 37 smartphones et tablettes de la marque coréenne entre le mois prochain et février 2024.

Cette semaine, Samsung a commencé à déployer la mise à jour vers Android 14 avec One UI 6 sur certains de ses meilleurs smartphones et tablettes Android, et en réalité, à ce jour, cette nouvelle mise à jour logicielle est déjà disponible sur les Galaxy S23, Galaxy S22, Galaxy Z Fold5 et Z Flip5, Galaxy A54 5G et Galaxy Tab S9.

Évidemment, le géant coréen continuera de déployer cette nouvelle version d’Android sur plus de dispositifs au cours des prochains mois, comme le confirme le fait que, selon SamMobile, le calendrier de déploiement d’Android 14 a été publié dans l’application Samsung Members en Allemagne.

Voici la liste complète de tous les smartphones et tablettes Samsung qui seront mis à jour vers Android 14 et One UI 6 avant la fin du premier trimestre 2024.

Les 37 smartphones et tablettes Samsung Galaxy qui recevront Android 14 avec One UI 6 d’ici février 2024

Dans cette liste des smartphones et tablettes Samsung qui seront mis à jour vers Android 14 entre le mois prochain et février 2024, vous trouverez des appareils des séries Galaxy S, Galaxy Z, Galaxy A, Galaxy M, Galaxy X Cover, Galaxy Tab S, Galaxy Tab Active et Galaxy Tab A. Une bonne nouvelle est que la plupart d’entre eux recevront la nouvelle version d’Android avant la fin de cette année.

La liste complète des dispositifs Samsung qui recevront Android 14 au cours des prochains mois est la suivante :

décembre 2023 :

Samsung Galaxy Z Fold3

Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy Z Flip3

Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy A14

Samsung Galaxy A14 5G

Samsung Galaxy A33 5G

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy M33 5G

Samsung Galaxy M53 5G

Samsung Galaxy XCover 6 Pro

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S8 5G

Samsung Galaxy Tab S8+

Samsung Galaxy Tab S8+ 5G

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G

janvier 2024 :

Samsung Galaxy A23 5G

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G

Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro

Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro 5G

février 2024 :

Samsung Galaxy A04s

Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy A13 5G

Samsung Galaxy M13

Samsung Galaxy M23 5G

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Samsung Galaxy Tab A8

