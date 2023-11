Google Bard peut désormais regarder des vidéos sur YouTube pour que tu n’aies pas à le faire

Le Bard de Google peut désormais comprendre les vidéos qu’il regarde sur YouTube et vous pouvez lui poser des questions sur ce qu’il a vu

Google Bard a désormais accès à YouTube, ce qui lui permet de regarder des vidéos à votre place. Le chatbot de Google qui veut concurrencer ChatGPT d’OpenAI vient de gagner une fonctionnalité qui pourrait changer complètement la façon dont il est utilisé grâce à son intégration dans les différents services de l’entreprise de Mountain View.

YouTube est l’un des meilleurs et des plus populaires services de Google, donc il est essentiel de comprendre la raison derrière l’intégration de Bard dans cette plateforme ou, plus précisément, la capacité du chatbot avec IA à accéder au contenu. Ce changementpermettra à n’importe quel utilisateur de fournir à Bard des vidéos de YouTube et ensuite de lui poser des questions à leur sujet.

Google Bard peut regarder des vidéos sur YouTube et vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez

Malgré le fait que Bard pouvait accéder aux vidéos de YouTube depuis quelques mises à jour, la réalité est que sa capacité à traiter les contenus présentés pendant la vidéo était minime, voire médiocre. La mise à jour majeure apportée par Google à Bard permet une précision beaucoup plus grande dans les informations.

Bard sera capable de comprendre et d’analyser la vidéo qui lui est demandée, ce qui lui permettra de répondre à des questions spécifiques sur le contenu qu’il a visionné. Cela offre une utilité accrue au chatbot avec IA de Google, offrant aux utilisateurs un outil capable de résoudre des problèmes.

Le fonctionnement est simple, il suffit d’activer l’intégration de Bard avec YouTube et de formuler de manière concise les directives nécessaires pour qu’il puisse fournir des informations en utilisant une vidéo. Il est obligatoire de poser des questions courtes et de ne pas chercher à obtenir des réponses à des concepts abstraits.

Le seul inconvénient de cette situation est queelle n’est pas encore disponible en France, et elle est encore plusieurs versions en retard en termes de mises à jour. On espère que les changements arriveront au cours des prochaines semaines afin de pouvoir en profiter également ici.

