Ça ne peut pas être plus facile : astuce pour avoir toujours votre Xiaomi mis à jour avec la dernière version de MIUI disponible

Il se peut que votre téléphone portable n’ait pas été mis à jour depuis un certain temps et que vous pensiez que Xiaomi l’a déjà inclus dans la liste des téléphones sans support. Mais peut-être n’est-ce qu’une croyance et force est de constater que vous avez une mise à jour en attente qui ne vous a pas été notifiée, ou que vous avez oublié d’installer. Ce sont des choses qui arrivent plus fréquemment qu’on ne le pense et qui peuvent vous laisser vulnérable aux derniers correctifs de sécurité, rendant votre téléphone mobile vulnérable.

Il peut même être frustrant de voir comment, mois après mois, vous attendez pour mettre à jour votre Xiaomi, Redmi ou POCO et vous commencez à comprendre que, au contraire, ces mises à jour ne viendront jamais. Cependant, en tant qu’utilisateurs, nous avons encore la possibilité de mettre à jour nos appareils. À nos propres risques, cependant. Nous vous présentons deux outils qui vous aideront à maintenir votre Xiaomi, Redmi ou POCO à la dernière version.

Deux applications recommandées pour maintenir votre Xiaomi à jour

Le premier outil s’appelle MIUI Downloader, une application développée par l’équipe de XiaoMIUI, responsable de certaines des fuites et mises à jour les plus importantes ces derniers mois. Elle est disponible sur Google Play, il vous suffit donc de la télécharger et de l’installer.

La deuxième application s’appelle Device App Updater, actuellement en phase bêta fermée, et elle est l’équivalent du gestionnaire de mises à jour de MIUI, mais elle est axée sur le maintien à jour de toutes les applications de votre Xiaomi, Redmi ou POCO, en se basant sur la dernière apk d’autres pays. Les deux sont entièrement gratuites, ont de la publicité pop-up et partent du même postulat : que votre Xiaomi ne soit pas abandonné et puisse continuer à recevoir les améliorations des dernières mises à jour.

Mettez à jour votre Xiaomi avec MIUI Downloader





Et une fois toutes les options envisagées, concentrons-nous sur la première, MIUI Downloader. La navigation dans cette application est très simple. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez modifier les couleurs, la langue et choisir entre le mode clair ou sombre. Dans le menu, vous n’avez qu’à rechercher le périphérique correspondant exactement au modèle que vous avez. Si vous ne savez pas lequel vous avez, vous devez simplement aller dans « Paramètres » et descendre jusqu’à l’option « Toutes les spécifications ». Là, vous verrez le type de modèle que vous avez, la quantité de RAM ou le numéro de série du terminal.

Lorsque vous avez choisi le périphérique en question, vous devrez choisir parmi trois options en fonction de la fréquence de ces ROM :

La ROM mondiale la plus stable de MIUI à ce jour, testée et sécurisée. Une version modifiée basée sur les dernières ROM chinoises – avec quelques outils supplémentaires et sans publicités entre les applications. Une version bêta de test mise à jour en permanence, recommandée uniquement pour les tests et les performances.

De plus, dans cette section, vous trouverez également des actualités avec des informations sur les dernières mises à jour et des recommandations en fonction du terminal que vous utilisez.

Choisissez la ROM qui convient le mieux à votre Xiaomi





Avant de continuer, il est important de souligner le point suivant : pour pouvoir installer ces ROM, vous devez avoir activé le mode Bootloader. Dans cet article, nous vous expliquons déjà comment le débloquer. La plupart de ces ROM sont en mode Recovery.

Une des vertus de l’application MIUI Downloader réside dans sa simplicité : chaque fois que nous accédons à une ROM, l’application lie le Recovery et le Fastboot correspondant à notre modèle. Il s’agit en réalité d’un moteur de recherche qui nous évite de devoir accéder à des forums ou à des pages dans d’autres langues.

Nous vous recommandons de créer une sauvegarde et de la conserver sur un ordinateur ou un support alternatif. Ainsi, en cas d’accident, vous pourrez rétablir tout le processus et retrouver votre téléphone dans son état précédent.

Toutes les ROM sont téléchargées à partir du site web SourgeForge, un énorme référentiel où les fichiers sont vérifiés et exempts de virus. Une fois que vous avez choisi la ROM qui correspond à vos besoins, vous n’avez plus qu’à suivre les mêmes étapes que celles que vous suivriez pour mettre à jour votre téléphone et voilà, il est à jour.

