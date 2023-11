Les nouveautés de Xiaomi sont l’un des meilleurs appareils pour la maison que vous pouvez acheter cet hiver.

Les radiateurs assèchent votre maison, mais le Xiaomi Mijia Mist-free Humidifier 3 peut l’hydrater pour améliorer votre santé.

C’est ainsi que le humidificateur Xiaomi se présente

Le froid de l’hiver signifie que les radiateurs sont allumés, ce qui assèche l’air de la maison. La sécheresse entraîne une vision plus fatiguée, des lèvres gercées et une respiration plus difficile. Pour éviter ces désagréments, il est conseillé d’utiliser un humidificateur. Une des meilleures options pour garder votre habitat hydraté est le Xiaomi Mijia Mist-free Humidifier 3.

Télécommande, silencieux et capacité de 4 litres

Ce nouvel appareil de la marque chinoise est l’un des humidificateurs les plus avancés disponibles. Il est très intuitif et facile à utiliser, et peut être contrôlé à distance grâce à d’autres appareils, ou directement depuis lui-même.

Cela vous permettra d’améliorer l’humidité de votre domicile depuis votre canapé, car vous pourrez le contrôler avec votre appareil mobile. De plus, vous pourrez le programmer pour qu’il démarre à un moment précis de la journée, par exemple lorsque vous rentrez du travail.

Il fonctionne de manière totalement silencieuse, car il ne fait pas plus de 32 dB de bruit, vous ne remarquerez même pas sa présence grâce à son silence. En ce qui concerne son apparence, il a une forme cylindrique avec des pores sur les côtés et le dessus, d’où sort la vapeur. Mais ne vous inquiétez pas des gouttes, il ne goutte presque pas, vous pourrez donc le placer où vous le souhaitez.

Il a une capacité de 4 litres et peut consommer 400 millilitres d’eau par heure pour maintenir une humidité ambiante. Il s’agit d’un appareil relativement grand pour un humidificateur, ce qui signifie qu’il peut fonctionner pendant des heures sans interruption.

Bien que le Xiaomi Mijia Mist-free Humidifier 3 ne soit actuellement disponible qu’en Chine, il sera sûrement commercialisé bientôt en dehors du pays asiatique. En Chine, son prix est de 1 499 yuans, soit 194 euros. Il est possible que son prix varie légèrement en dehors de la Chine, mais il ne devrait pas augmenter brusquement. Il est également possible de le trouver sur des sites web de vendeurs au détail, où les prix sont gonflés car ils ne traitent pas en gros.

En France, nous connaissons Xiaomi pour être responsable de certains des smartphones les plus vendus sur le marché et pour sa grande rapport qualité/prix, mais la marque asiatique offre bien plus que des smartphones ou des téléviseurs, elle propose également des humidificateurs, comme celui-ci ou d’autres versions même de plus grande capacité, des rasoirs électriques ou des climatiseurs portables capables de refroidir 80 mètres carrés.

