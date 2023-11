Cette découverte d’OpenAI aurait pu être la cause du licenciement de Sam Altman

Apparemment, le licenciement de Sam Altman pourrait être dû à une avancée dans le domaine de l’Intelligence Artificielle Forte ou AGI, qui aurait été qualifiée de « dangereuse » pour l’humanité par les chercheurs.

Sam Altman, PDG d’OpenAI.

Au cours des derniers jours, le feuilleton de Sam Altman a animé Internet. Le récent licenciement du PDG d’OpenAI et son retour triomphant à son poste n’a fait que mettre en évidence que le plus grand problème de l’IA réside dans les êtres humains qui la créent, de sorte que les intelligences artificielles seront sûres tant que les humains qui les programment auront une certaine éthique et un code de conduite.

Ou peut-être que non ? Le drame, qui semblait s’être terminé avec la réintégration d’Altman, refait surface, selon l’agence Reuters, en raison d’une découverte qui pourrait « menacer l’humanité ». Ce sont là les mots du comité d’éthique qui a été chargé de mettre Altman à la porte.

Tout commence par une lettre

D’après le média, tout ce remue-ménage a commencé par une lettre qu’un groupe de chercheurs d’OpenAI a écrite au comité d’éthique de l’entreprise. Cette lettre contenait un avertissement sur une découverte qu’ils venaient de faire, bien que l’entreprise n’ait pas dévoilé volontairement sa nature.

Il a été révélé, grâce à des messages internes, qu’OpenAI dispose d’un projet appelé Q-Star (ou Q) dont on sait peu de choses. Apparemment, ce sont les chercheurs de ce projet qui ont envoyé la lettre au comité d’éthique. La personne responsable de l’envoi de ces messages internes, dans lesquels les employés étaient avertis de ne pas parler aux médias, était Mira Murati, remplaçante de Sam Altman pendant deux jours et ancienne CTO d’OpenAI.

D’après Reuters, certains employés pensent que Q-Star pourrait être une grande avancée vers l’AGI ou l’Intelligence Artificielle Forte. Ce type d’IA est un système entièrement autonome, capable de remplacer complètement les êtres humains dans les tâches économiquement viables. Le modèle de Q-Star aurait apparemment pu résoudre certains problèmes mathématiques, ce qui donnait de l’espoir quant à sa faisabilité aux chercheurs.

La lettre envoyée à l’ancien comité d’éthique, qui avait été formé dans le but de pouvoir licencier Altman s’il perdait la perspective humaine et éthique du projet, qualifiait l’avancée de ce modèle d’IA de potentiellement dangereuse, et cela aurait entraîné le licenciement du PDG d’OpenAI. Cette avancée, semble-t-il, serait le fruit des efforts d’une équipe dédiée à l’amélioration des modèles existants d’intelligence artificielle pour accomplir des tâches scientifiques.

D’après un autre article paru dans The Information, Sam Altman se serait montré favorable à l’ouverture d’une enquête interne sur ce qui a causé tout ce remue-ménage. Cela laisse penser que si une découverte dangereuse en matière d’IA a réellement été faite, nous ne le saurons probablement jamais avec certitude.

