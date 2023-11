Maintenant, vous pouvez télécharger les Reels d’Instagram de n’importe quel compte public

Adam Mosseri annonce que la possibilité de télécharger Reels est désormais disponible à l’échelle mondiale.

Les Reels Instagram peuvent maintenant être téléchargés

Depuis leur arrivée, les Reels sont devenus un élément essentiel d’Instagram. En effet, l’avenir des réseaux sociaux passe par ce type de vidéos, et sinon, demandez à TikTok. Il a récemment été annoncé que la possibilité de télécharger les Reels d’Instagram de n’importe quel compte public est désormais disponible à l’échelle mondiale.

Instagram permet de télécharger les Reels des comptes publics

TikTok a réussi à détrôner Instagram en tant que réseau social le plus utilisé et le réseau social de photographie en est conscient et souhaite améliorer ses Reels pour concurrencer les vidéos courtes de TikTok. C’est pourquoi son PDG, Adam Mosseri, a annoncé via son canal de communication sur Instagram que le téléchargement des Reels des comptes publics est désormais possible.

Il y a quelques semaines, il a été annoncé que cette possibilité était une réalité, mais seulement pour les utilisateurs aux États-Unis. La différence par rapport à l’annonce précédente est que cette nouveauté est désormais disponible à l’échelle mondiale pour tous les utilisateurs. Autrement dit, ce n’est pas exclusif aux utilisateurs américains.

La possibilité de télécharger des Reels d’autres comptes est uniquement disponible pour les comptes publics, qui peuvent configurer les paramètres pour interdire le téléchargement de leurs Reels s’ils le souhaitent, ce qui signifie que dans ces cas, la possibilité de télécharger ces vidéos courtes ne sera pas disponible.

Comment télécharger les Reels sur Instagram

Maintenant que cette possibilité est disponible à l’échelle mondiale, tout ce que vous avez à faire pour télécharger un Reel publié par un compte public est de cliquer sur le bouton et ensuite de sélectionner l’option Télécharger pour l’enregistrer dans l’application Photos et le partager avec qui vous voulez.

De plus, comme c’est le cas lorsque vous téléchargez une vidéo TikTok, les Reels téléchargés afficheront un filigrane sur lequel le nom d’utilisateur du créateur apparaîtra afin d’éviter les plagiat et autres pratiques que nous avons récemment observées.

