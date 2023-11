HONOR entrera en bourse quatre ans après s’être séparé(e) de HUAWEI

La marque chinoise veut montrer qu’elle se prépare déjà à entrer en bourse.

HONOR veut obtenir en 2024 la certification de son indépendance vis-à-vis de HUAWEI

HONOR se prépare déjà à faire le grand saut sur le marché boursier, après s’être séparé de HUAWEI il y a 3 ans. La société chinoise, qui continue de travailler sur toutes sortes de dispositifs technologiques, franchirait ainsi une étape importante dans son évolution en tant qu’entreprise lorsqu’elle officialisera l’offre publique d’achat (OPA) qui lui permettrait de faire son entrée en bourse.

HONOR sur sa nouvelle voie

L’ouverture de HONOR au marché boursier impliquera la dernière étape de la marque chinoise pour se libérer complètement de la séparation qu’elle a effectuée en 2020. L’entrée en bourse aurait lieu en 2024, soit quatre ans après que HUAWEI et HONOR aient pris des chemins différents pour éviter les sanctions américaines sévères.

Depuis sa séparation d’avec HUAWEI, HONOR a su maintenir une part de marché attrayante dans le monde entier, faisant partie des marques les plus vendues, en partie grâce à la conservation des services de Google auxquels de nombreux anciens utilisateurs de HUAWEI ne voulaient pas renoncer. De plus, s’il se concentrait auparavant sur les téléphones d’entrée et de milieu de gamme, il est maintenant également capable de produire des smartphones haut de gamme aux performances exceptionnelles.

La position solide de HONOR

Un de ses smartphones phares, en réalité, a récemment été récompensé aux Prix Netcost-security.fr, car le HONOR Magic5 Pro 5G a remporté le prix du meilleur smartphone haut de gamme, surpassant d’autres modèles notables tels que le POCO 5F Pro ou le motorola Edge 40 Pro. En plus de son héritage, grâce à son bon travail actuel, HONOR reste la marque préférée en Chine et l’une des marques les plus réussies au monde.

Mais HONOR ne se consacre pas uniquement au marché des smartphones. Il propose également plusieurs tablettes de milieu de gamme particulièrement attrayantes, telles que la HONOR Pad X9, sortie l’été dernier et dotée d’un remarquable volet multimédia. Ils proposent également des wearables comme l’HONOR Watch 4 et l’HONOR Band 7, ainsi que des écouteurs sans fil de différentes gammes.

