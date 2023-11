Cette bête de smartphone avec 16 Go de RAM et une charge de 240W ne coûte que 379 euros

Vous ne l’avez certainement jamais vu dans les stores physiques car il n’est pas encore arrivé sur notre marché.

Le realme GT Neo 5 est un téléphone haut de gamme qui a été présenté en février de cette année et n’est pas encore arrivé sur le marché européen.

Saviez-vous qu’il existe un smartphone qui peut charger sa batterie avec une puissance de 240W? Eh bien, aujourd’hui, il est en offre pour le Black Friday et vous pouvez l’obtenir pour seulement 599 379 euros sur AliExpress Store. Il s’agit du realme GT Neo 5, un téléphone haut de gamme qui a été présenté uniquement sur le marché asiatique, mais que vous pouvez déjà acheter ici avec les codes ES50 ou AEES50.

C’est l’un des meilleurs appareils de la marque realme cette année, avec des formes spectaculaires dans sa gamme. Il dispose d’un très bon appareil photo, d’une charge ultra rapide et d’un grand écran magnifique. Pour un prix similaire, vous pouvez également l’obtenir auprès d’un autre vendeur d’AliExpress en France.

realme GT Neo 5 (16/256 Go, 240W)

Achetez le téléphone avec la charge la plus rapide du marché à un prix historique

Ce téléphone est considéré comme faisant partie de la catégorie que nous appelons actuellement la gamme haut de gamme pas cher. Il possède un boîtier en plastique d’une épaisseur de seulement 8,9 mm et un poids d’environ 199 grammes. Bien qu’il soit disponible en noir, en violet et en blanc, dans l’offre d’AliExpress, nous ne pourrons nous procurer que le modèle noir.

Il possède un énorme écran OLED de 6,74 pouces et une résolution Full HD+. Son taux de rafraîchissement atteint 144 Hz, il a une luminosité maximale de 1400 nits et son verre a une courbure 3D sur les bords, ce qui le rend plus agréable au toucher et à l’utilisation quotidienne. Il intègre des haut-parleurs compatibles avec Dolby Atmos et son lecteur d’empreintes est situé sous l’écran.

Une caractéristique frappante de ce terminal, qui rappelle un peu ce que nous avons vu sur les Nothing Phone (1) et (2), est son système de notification innovant. À l’arrière, à côté de l’appareil photo, il intègre une LED de forme rectangulaire qui s’illuminera intensément de la couleur que nous choisissons avec l’application que nous configurons.

Le cœur de ce realme GT Neo 5 est le processeur Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, un CPU très puissant qui intègre la puce graphique Adreno 730. Dans cette version en promotion, nous avons 16 Go de RAM et 256 Go de stockage, mais il existe des versions allant jusqu’à 1 To de mémoire interne. Dans le test d’Antutu, il obtient un score plus que respectable de 1,2 million de points.

Le système de caméras de ce realme haut de gamme comprend une triple caméra arrière avec un stabilisateur optique Sony de 50 MP, un objectif grand-angle Sony de 8 MP et une lentille macro. À l’avant, il dispose d’un objectif de 16 MP. Il est capable d’enregistrer des vidéos en 4K à 60 ips et en mode ralenti à 480 ips.

realme GT Neo 5 (16/256 Go, 240W)

Malgré le fait de ne pas être un téléphone très mince, il dispose d’une batterie de seulement 4600 mAh qui offre une autonomie d’environ un jour et demi. Cependant, nous pourrons le recharger avec une puissance de 240W, ce qui se traduit par une charge complète en seulement 10 minutes. Il est livré avec Android 13 préinstallé et recevra bientôt Android 14. Concernant la connectivité, ce realme dispose de tout ce dont nous avons besoin aujourd’hui : 5G, NFC, double SIM, infrarouge, GPS, WiFi 6 et Bluetooth 5.3.

